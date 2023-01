L’opera «Lights on» illuminerà piazza della Libertà per tutto il 2023, anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura.

Realizzata dallo studio di designer Objects of Common Interest, l’installazione luminosa Lights on – Confindustria Bergamo è stata inaugurata lo scorso 22 gennaio. La scultura luminosa dialoga con il colonnato di Palazzo della Libertà e illuminerà la piazza per tutto il 2023, in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

L’installazione artistica è interamente sostenuta da Confindustria Bergamo ed è stata selezionata nell’ambito di un contest internazionale lanciato in collaborazione con Comune e Gamec per la progettazione di uno spazio urbano che interpretasse, in una modalità innovativa, il tema della Capitale de «La Città Illuminata».

Crediti: FTfoto per Confindustria Bergamo tratte da Twitter.

Alla cerimonia di inaugurazione, durante la quale si è esibito il gruppo di percussionisti Millennium Drum Corps, sono intervenuti Eleni Petaloti, designer dello studio «Objects of Common Interest», che ha firmato l’opera insieme a Leonidas Trampoukis, la presidente di Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati, il sindaco Giorgio Gori e il direttore della Gamec Lorenzo Giusti.

confindustriabergamo.it