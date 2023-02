Wunderkammern dall’8 febbraio, nella sede milanese in via Nerino 2, presenta “Expanded FunToMentalism”, la doppia personale degli artisti Microbo e Bo130. FACE Magazine è media partner.

Simboli, archetipi, pattern ricorrenti, numeri, lettere, poesia, frasi: più di 40 opere inedite e di diverso formato realizzate da Microbo e Bo130 arrivano in mostra a Milano. “Expanded FunToMentalism” è la prosecuzione del percorso artistico iniziato nel 2021 con l’evento “As above so below“, in cui gli artisti hanno presentato le prime opere create appositamente per Wunderkammern attingendo alla Legge dell’Analogia che recita: “Come sopra, così sotto”.

È una mostra-viaggio “ai confini della realtà” quella che mercoledì 8 febbraio fino all’11 marzo si apre negli spazi milanesi della galleria in Via Nerino 2. FACE Magazine è media partner dell’esposizione con Artuu e Collater.al.

Microbo&Bo130, FunToMentalism (2022-2023)

Con queste parole i due autori presentano la doppia personale: “In qualsiasi modo si voglia tradurre, la parola FunToMentalism ci conduce senza dubbio nei meandri tortuosi della mente, vuoi che sia un errore grammaticale (fundamentalism), un lapsus freudiano, una traduzione letterale o una frase in slang di un testo musicale. Ci è sembrato divertente presentare questo progetto con dei giochi di parole: “divertirsi con il mentalismo”, “così divertente da diventar matti”, “prendersi gioco della mente”.

Bo130 Portrait; Bo130, Cosmosis (2021), Luxembourg

Le opere presentate nascono come un gioco filosofico visuale ispirato alle Leggi Universali della Filosofia Ermetica e il titolo della mostra – Expanded FunToMentalism – si rifà al principio del Mentalismo o Legge dello Spirito, la prima della sette leggi, ovvero “Tutto è spirito, l’universo è mentale, in principio il Verbo”.

I due artisti da oltre venti anni sono legati da un sodalizio artistico e sentimentale e in ciascuna delle opere in mostra si percepisce tutta l’influenza reciproca che lega Microbo a Bo130. Astrazione, scienza, rappresentazione grafica e illustrativa coesistono nello stile pittorico di entrambi gli artisti, in un linguaggio criptico che diviene spesso irriverente.

Microbo Portrait; Microbo&Bo130, FunToMentalism (2022-2023)

Il curatore della mostra Giuseppe Pizzuto così presenta la doppia personale: “È impressionante ritrovarsi a rilevare una così forte sensazione di unità all’interno di un immaginario visivo così articolato e sfaccettato in cui il collage si fonde con la serigrafia, il pennello con lo spray, la carta con il legno, il writing con la street art, le parole con le immagini, l’opera con la sua cornice. Tutto è unico, tutto è molteplice; tutto è ordinatissimo e al contempo sembra preda di un caos inarrestabile. Tutto, in conclusione, è armonico”.

Il percorso artistico di Bo130 (milanese, classe 1971) e Microbo (catanese del 1970) è iniziato negli anni ’80 e dagli anni 2000, quando insieme si sono stabiliti a Milano, oltre a essere gli artisti italiani di riferimento della corrente underground definita successivamente “street art”, sono promotori di diversi progetti volti a valorizzare l’arte urbana, tra cui la pubblicazione di Izastikup (Drago Editore), una raccolta dedicata alla cultura degli sticker. Bo130 e Microbo hanno partecipato a numerose collettive sia in luoghi non convenzionali che in prestigiosi musei e gallerie internazionali.

“Expanded FunToMentalism”

Microbo e Bo130

A cura di: Giuseppe Pizzuto

Testo critico di: Giuseppe Pizzuto

Date: 8 Febbraio – 11 Marzo 2023

Orari di apertura: lun – sab, 10-14 e 15-19

Wunderkammern

Via Nerino, 2, 20123 Milano

www.wunderkammern.net

Tel. +39 02 8407 8959