Dal 23 al 28 ottobre, in occasione di Rome Art Week, la mostra di Phzero a Garbatella esplora il tema delle migrazioni attraverso l’arte e la tecnologia.

La Redazione

A Roma è la settimana dell’arte contemporanea. Fino al 28 ottobre, anche quest’anno Rome Art Week propone 6 giorni di mostre, installazioni e proposte artistiche in tutta la città. Il collettivo artistico Phzero, con sede in via Anton Da Noli 20 (in zona Garbatella), apre le porte del proprio laboratorio con la mostra ‘The choice is yours’. Il titolo prende il nome dall’opera vincitrice del concorso Artivismo 2023. Il tema è quello delle migrazioni, esplorato in profondità attraverso l’arte e la tecnologia. Il brano “Missed call”, colonna sonora del cortometraggio che racconta l’opera esposta, è del cantautore Jaboni ed è prodotto da Gil Produzioni e Giorgio Lorito.

Phzero è un collettivo artistico, fondato da Simona Gaffi e Daniele Signore, coinvolto in un approccio innovativo che unisce arte e tecnologie digitali, con l’intenzione di interagire con il pubblico in modo nuovo ed unico, espandendo i confini dell’espressione artistica. All’interno dello spazio, è possibile acquistare materiali e seguire corsi di formazione in campo artistico, che si tengono all’interno del laboratorio, in collaborazione con docenti esterni e artisti che operano nell’abito dei graffiti e della street art.

Phzero – Fine Art & Graffiti

Via Anton da Noli 20, Roma

(Metro B Garbatella – Stazione FS Ostiense)

Lun-Ven 14:00 – 19:00

Sab-Dom 10:00 – 15:00

www.phzero.art

PUBBLICITÀ