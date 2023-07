In Spagna vincono i Popolari, ma non hanno la maggioranza. Flop dell’estrema destra di Vox. Sorpresa Sanchez: socialisti e sinistra meglio del previsto (e potrebbero restare al governo).

La Redazione

A fine scrutino sono 136 i seggi per il Partito Popolare, 122 per il Psoe, 33 per Vox e 31 per la nuova formazione di sinistra Sumar. La maggioranza assoluta necessaria per governare la Spagna è di 176 (su 350 deputati da eleggere), quindi nessuna delle due coalizioni, ad oggi può garantire una maggioranza di governo.

Le elezioni politiche in Spagna, convocate dopo la sconfitta dei socialisti del premier Sanchez alle ultime elezioni amministrative, si sono svolte ieri, domenica 23 luglio. A votare sono andati quasi il 70% degli aventi diritto.

Il dato più rilevante di questa tornata elettorale è sicuramente la sconfitta dell’estrema destra di Vox, arrivata terza con il 14%: avrà 33 seggi, ma ne perde ben 19. La Spagna ha bocciato dunque il partito, sostenuto apertamente da Giorgia Meloni, nostalgico del franchismo. Vox è una formazione anti-europeista, è contrario alla parità salariale uomo – donna, ai diritti Lgbtq+, non riconosce il femminicidio e ha proposto di smantellare il ministero delle Pari Opportunità. Erano i grandi favoriti di queste elezioni, ma i sondaggi sono stati smentiti dai dati reali.

I Popolari vincono seppur di poco, con il 32,6% e 136 seggi. Come detto, però, non raggiungono la maggioranza neanche con i deputati di Vox.

I socialisti del premier Sanchez sono la vera sorpresa: dati per sconfitti da tutti sondaggi, sono al 32% con 122 seggi. Una rimonta clamorosa per Sanchez che ora potrebbe sperare di restare al governo, in una coalizione con la sinistra di Sumar (arrivata quarta con il 12,4% e 31 seggi) e i partiti indipendentisti baschi e catalani che in gran parte sono di ispirazione progressista e socialista.

La Spagna ha votato anche per rinnovare il Senato che però non vota la fiducia al capo del governo ed è eletto con un sistema maggioritario su base regionale.

Foto: Facebook.com/sanchezperezcastejon

Gli indipendentisti

Dai partiti indipendentisti dipenderanno le sorti del futuro governo: i più importanti sono i due partiti catalani ERC (di sinistra, con 13 seggi) e PDeCAT (di destra, 4 seggi). I due partiti nazionalisti baschi sono Bildu (di sinistra, 5 deputati) e PNV (di destra, 6 deputati). La gran parte di questi partiti ha garantito l’appoggio esterno al governo dimissionario di Sánchez.

Verso nuove elezioni?

Tutti i leader hanno annunciato che fin da oggi inizieranno le consultazioni con le formazioni minori. Qualora nessuno dovesse riuscire a garantire una maggioranza di governo, la Spagna potrebbe presto tornare a nuove elezioni.