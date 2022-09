Fino al 15 ottobre, la galleria Wunderkammern, nella sua sede milanese di via Nerino, ospita la personale del noto street artist britannico, dal titolo Not my circus, not my monkeys. FACE Magazine.it è media partner dell’evento.



Milano dà il benvenuto a Pure Evil, al secolo Charles Uzzell-Edwards. Al confine tra la cultura Pop e la Street Art, le opere dell’artista nato in Galles del Sud nel 1968, fondono da un lato il lavoro di Warhol e Rosenquist con la celebrity culture degli anni Sessanta, dall’altro riprendono serigrafia e stencil, tecniche utilizzate principalmente dagli street artist.

Appassionato di skateboard e street style da sempre, Charles si trasferisce dal Galles a Londra per laurearsi in moda e graphic design. Negli anni ’90 si trasferisce per un decennio in California e negli States Charles diventa uno degli stilisti della linea di abbigliamento Anarchic Adjustment e lavora come dj di musica elettronica. Al suo rientro a Londra, nel 2000, lo street artist porta con sé tutta l’esperienza maturata in America e la sua tag, un coniglio con le zanne, inizia ad apparire per le strade dei sobborghi della città.

Oggi, Pure Evil è uno dei più affernati urban artist e, in questi giorni, Milano lo celebra con la mostra Not my circus, not my monkeys, ospitata dalla galleria Wunderkammern, nella sua sede milanese di via Nerino 2.

Le mostre di Pure Evil

Pure Evil ha esposto in molte gallerie in tutto il mondo dagli Stati Uniti a Hong Kong, dall’Australia al Brasile e ha partecipato a numerose mostre collettive e festival. Alcune delle mostre più recenti includono: Sleepwalking Towards The Apocalypse alla VS Gallery Melbourne (Australia, 2018), Pure Evil a Korsbarsgarden, Gotland (Svezia, 2018), Steel Sharpens Steel alla Cindy Lisica Gallery Texas (USA, 2018), Murder and Love alla CAVE Gallery Venice California (USA, 2017), Dream Baby Dream presso Above Second Gallery (Hong Kong, 2017) e Face To Face (with John Uzzell-Edwards) al Tenby Museum & Art Gallery (Galles, 2014).

Pure Evil

Not my circus, not my monkeys

Wunderkammern Gallery

Milano, via Nerino 2

Orari:

da lunedì a sabato, 10-14, 15-19 – Entrata libera

wunderkammern.net

Prenota la tua visita – clicca qui