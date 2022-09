La classifica di 50 Top Pizza 2022: vincono I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta), 50 Kalò e 10 Diego Vitagliano di Napoli. Tra i primi 10, anche Seu Illuminati e 180 gr di Roma e Dry di Milano.



La classifica di 50 Top Pizza 2022 non lascia dubbi: la migliore pizza è quella campana. La celebre graduatoria, pubblicata lo scorso luglio, è stilata ogni anno dall’omonima guida ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro.

Chi è sul podio? I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta), 50 Kalò (Napoli) e 10 Diego Vitagliano (Napoli). Nella top ten, figurano – a seguire – I Tigli (San Bonifacio), Francesco e Salvatore Salvo (Napoli), Seu Illuminati (Roma), La Notizia 94 (Napoli), 180 gr (Roma), Dry (Milano), Cambia-menti (Caserta).

I Masanielli di Caserta di Francesco Martucci ha vinto anche il podio della classifica delle migliori pizze del mondo, 50 Top Pizza World 2022, ex aequo con Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri a New York. Terzo posto per la Pizzeria Peppe di Giuseppe Cutraro a Parigi. Quarto e quinto posto per i napoletani 50Kalò e 10 Diego Vitagliano.

La classifica – 50 Top Pizza 2022

1. I Masanielli Francesco Martucci – Caserta

2. 50 Kalò – Napoli

3. 10 Diego Vitagliano – Napoli

4. I Tigli – San Bonifacio

5. Francesco e Salvatore Salvo – Napoli

6. Seu Illuminati – Roma

7. La Notizia 94 – Napoli

8. 180 g – Roma

9. Dry – Milano

10. Cambia-menti – Caserta

11. I Masanielli Sasà Martucci – Caserta

12. Le Grotticelle – Caggiano

13. Qvinto – Roma

14. Pepe in Grani – Caiazzo

15. Carlo Sammarco 2.0 – Frattamaggiore

16. O Scugnizzo – Arezzo

17. Crosta – Milano

18. Pupillo Pura Pizza – Frosinone

19. Apogeo – Pietrasanta

20. La Cascina dei Sapori – Rezzato

21. Patrick Ricci – San Mauro Torinese

22. Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania

23. 400 Gradi – Lecce

24. Denis – Milano

25. Da Lioniello – Succivo

26. Enosteria Lipen – Triuggio

27. Officine del Cibo – Sarzana

28. L’Orso – Messina

29. Sbanco – Roma

30. Frumento – Acireale

31. La Braciera – Palermo

32. Fandango – Potenza

33. Il vecchio e il mare – Firenze

34. Le Parule – Ercolano

35. Giovanni Santarpia – Firenze

36. Giangi Pizza e Ricerca – Arielli

37. Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido

38. I Borboni – Pontecagnano

39. Sant’Isidoro Pizza & Bolle – Roma

40. O Fiore Mio – Faenza

41. Grigoris – Mestre

42. Modus – Milano

43. Pizzeria Gigi Pipa – Este

44. Maiori – Cagliari

45. Luppolo & Farina – Latiano

46. Antica Friggitoria Masardona – Roma

47. Palazzo Petrucci – Napoli

48. Pizzeria Chicco – Colle Val d’Elsa

49. Giotto Pizzeria Bistrot – Firenze

50. Guglielmo e Enrico Vuolo – Verona

I Premi speciali

Fritti. Lievito Pizza Pane (Roma)

Giovane dell’anno 2022. Davide Ruotolo (Napoli)

Pizzeria Novità dell’Anno. Modus (Milano)

Frittatina di Pasta. I Borboni (Pontecagnano Faiano)

Migliore servizio di sala. Officine del Cibo (Sarzana)

Migliore carta dei vini. Da Lioniello (Succivo)

Performance dell’anno. Denis – Milano

Innovazione e sostenibilità ambientale. I Masanielli Sasà Martucci (Caserta)

Pizzaiolo dell’Anno. Jacopo Mercuro 180 G (Roma)

Forno Verde per la sostenibilità

1. I Masanielli – Sasà Martucci, Caserta

2. Le Grotticelle, Caggiano (SA)

3. Pupillo Pura Pizza, Frosinone

4. Denis, Milano

5. Pizzeria Le Parùle, Ercolano (NA)

6. Pizzeria Gigi Pipa, Este (PD)

7. Pizzarium, Roma

8. Grotto Pizzeria Castello, Caggiano (SA)

