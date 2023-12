Dall’inizio del conflitto sono 16.000 i palestinesi morti, di cui 5.600 bambini e il 70% donne. Ecco le immagini delle proteste nel mondo, contro l’invasione israeliana di Gaza.

La Redazione

Nonostante i governi della comunità internazionale siano nettamente schierati a favore di Israele, soprattutto in America e Occidente, aumentano sempre di più, ogni giorno, i movimenti che contestano la durissima reazione di Israele agli attacchi terroristici di Hamas dello scorso 7 ottobre, che hanno causato 1.400 morti israeliani. La Striscia di Gaza è da quasi 60 giorni sotto attacco, mentre le bombe non smettono di cadere. Come in ogni guerra, il prezzo più alto lo pagano i civili: dall’inizio del conflitto sono oltre 16.000 i palestinesi morti, di cui 5.600 bambini. Per la Croce Rossa: «La situazione a Gaza è intollerabile».

Ecco le immagini di alcuni dei tanti cortei e sit-in di questi ultimi giorni, nel mondo.

Berlino. Foto: Rami Gzon ©️ Unsplash

Jakarta, Indonesia. Foto: Timo ©️ Pexels

Londra. Foto: Xach Hill ©️ Pexels

Cairo. Foto: Mohammed Abubakr ©️ Pexels

Cairo. Foto: Mohammed Abubakr ©️ Pexels

Washington. Foto: Alfo Medeiros ©️ Pexels