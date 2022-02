Decine di street artist, negli ultimi anni, hanno ridisegnato il volto della Capitale spagnola. Da Malasaña a Lavapiès, ecco i quartieri dove vedere i murales più belli della città.

Festival, gallerie, esposizioni, eventi e tante opere disseminate in tutta la città. Madrid è ormai una delle capitali europee della Street Art. Malasaña, Lavapiés e Tetuàn sono i quartieri più ricchi di murales e progetti di arte urbana che ormai richiamano turisti e appassionati da tutto il mondo. Tra bellezze, sospese tra passato e presente, l’arte urbana di Madrid merita di essere esplorata e amata.

A pochi passi da Gran Via e dalle principali mete del turismo, Malasaña è un viaggio di scoperte, tra street art, botteghe, bar e bistrot. Il quartiere ospita ¡Pinta Malasaña!, una “maratona” di creazione culturale, libera e gratuita, che celebra l’arte urbana di Madrid. Ogni anno nel corso di una domenica di primavera vengono realizzati oltre 200 “interventi artistici”, con contest fotografici, workshop e altre attività parallele.

Poco distante, nella Plaza Dos de Mayo, si apre uno dei quartieri più multiculturali, pieno di opere d’arte e gallerie come la celebre Fiambrera, che ospita opere sia in esposizione sia in vendita, ma anche libri e oggetti di design e merchandising.

È Lavapiès però il centro della nuova scena culturale e artistica di Madrid. Un tour nella zona significa conoscere il volto più underground e meno turistico della città. Tra concept store, librerie, barber shop, teerie e panettieri, sono tante le opere murarie da vedere e immortalare con la macchina fotografica o lo smartphone. Come quelli della Tabacalera (in Calle Embajadores), una ex fabbrica del tabacco oggi centro culturale e sociale tra i più vivi e frequentati della città. A Lavapiés, ospita esposizioni di arte contemporanea e illustrazione anche il centro culturale Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2), mentre Calle Lavapiés è il Festival di street art che ogni anno anima il quartiere con i lavori e le installazioni di artisti provenienti da tutta Europa.

Ecco alcune delle opere che abbiamo incontrato nel nostro tour nella Street Art di Madrid, a Lavapiès.

Riferimenti utili:

La Tabacalera

Centro sociale e culturale con le opere sui muri esterni

Calle Embajadores (Metro Embajadores)

Aperta da martedì a domenica

Verificare orari

Ingresso gratuito

La Casa Encendida

Centro culturale

Ronda de Valencia, 2 (Metro Lavapiés)

Aperto da martedì a domenica

Verificare gli orari

Ingresso gratuito

Calle Lavapiés

Festival street art Lavapiés

Per le strade del quartiere