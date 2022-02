Con la mostra ‘Strategies for a revolution’ del celebre urban artist Shepard Fairey (OBEY) ha inaugurato in via Giulia 180 la nuova sede della galleria d’arte urbana Wunderkammern.

Con oltre 60 mostre, organizzate dal 2008 ad oggi tra Roma e Milano, Wunderkammern è diventata in questi anni una galleria punto di riferimento della Street Art in Italia. Nata nel 2008 a Roma in via Gabrio Serbelloni 124, nella sede storica ad oggi ancora attiva nel quartiere multiculturale di Tor Pignattara, la galleria ha aperto una seconda sede nel 2016 a Milano, in via Nerino 2.

Ora Wunderkammern è anche nel cuore di Roma: sabato 29 gennaio ha inaugurato la nuova sede di Via Giulia 180, con la mostra Strategies for a revolution del celebre street artist Shepard Fairey (OBEY).

Con la sua arte, OBEY ha mostrato l’evoluzione di un movimento e dei suoi linguaggi: dagli stickers alla realizzazione di manifesti che avvolgono i muri delle città. La mostra include una serie di opere inedite, da lui personalmente selezionate, capaci di toccare le tematiche più importanti della sua incredibile carriera tra cultura underground e attivismo politico. Il Potere è il tema intorno al quale ruota la poetica di Shepard Fairey. Potere rappresentato in tutte le sue declinazioni sia come forma di tirannia politica che di spinta in grado di liberare le masse dagli oppressori.

Lo stile di OBEY è inconfondibile: ispirato dal Futurismo e dal Costruttivismo russo, attraversa la tradizione grafica dell’arte dissidente e avanguardista europea. Le opere esposte sono realizzate con tecniche come i collage, le serigrafie su supporti diversi come legno o alluminio, le HPM su carta, fino ad arrivare alle copertine dei vinili.

La riapertura post-pandemica è un’occasione di rinascita nella centralissima via Giulia. Per la galleria è un approdo nel cuore della Capitale, dopo essersi avvicinata alle realtà artistiche più “underground” della città con la prima sede di Tor Pignattara, quartiere di Roma est che ospita molte opere murali di artisti italiani ed internazionali come Invader, Agostino Iacurci, Tellas, Alexey Luka, MP5, Blek Le Rat e molti altri.

Wunderkammern

Via Giulia 180, Roma

Strategies for a revolution di Obey

29 gennaio – 22 febbraio

da martedì a sabato: 10-14; 15-19

wunderkammern.net