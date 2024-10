Secondo le analisi Sojern, a Natale 2024 un turista su due sceglie di stare in hotel di Roma. A sorpresa Catania è tra le destinazioni italiane predilette dagli americani, anche grazie al successo della serie tv White Lotus.

La Redazione

Il mercato domestico resta sempre il principale per il turismo italiano. Secondo le analisi Sojern per le tradizionali vacanze natalizie le intenzioni di prenotazione di volo per il traffico italiano segnano un –39% rispetto al 2023, ma la ricerca di voli interni in Italia detiene comunque la principale quota di mercato (pari al 19,4% totali di ricerche). A compensare questa diminuzione ci saranno, come spesso accade in questi ultimi anni, gli arrivi internazionali di lungo raggio. Gli Stati Uniti sono il secondo mercato turistico in Italia per le vacanze di Natale 2024, con il 17,7%. In terza posizione c’è il Regno Unito al 9.5%, mentre gli altri turisti che vogliono venire in Italia a trascorrere le vacanze di Natale sono nell’ordine: francesi, olandesi, spagnoli, brasiliani, tedeschi, sudcoreani, e canadesi.

Quanto alle prenotazioni alberghiere, sono gli statunitensi al primo posto con il 33,8% di share, seguiti dagli italiani al 19.1%: i nostri connazionali che si spostano in aereo per Natale con ogni probabilità lo fanno per andare a trovare amici e parenti.

PUBBLICITÀ

La classifica momentanea delle città italiane più gettonate per la scelta di hotel a Natale vede Roma al primo posto: un turista su due sceglie un albergo nella città eterna (48,4%) seguita da Milano, Firenze e Venezia.

Nel quadro europeo e internazionale, al primo posto c’è Londra, seguita da Dubai e Parigi. Milano e Roma si trovano in decima e in undicesima posizione.

Le analisi Sojern riescono ad analizzare le intenzioni di viaggio in evoluzione ogni minuto per attivare strategie di marketing digitale, grazie a più di 10.000 clienti nel mondo, 300 integrazioni nei sistemi di prenotazioni, 100 sistemi integrati con compagnie travel, 350 milioni di profili di viaggiatori analizzati ogni mese. “Le costanti indagini di Sojern – afferma Luca Romozzi, senior international director destination Sojern – ci permettono di avere un quadro dell’attenzione rivolta all’Italia come destinazione, un quadro che muta di minuto in minuto, e che noi costantemente seguiamo adattando tempestivamente le campagne di marketing attraverso un approccio multicanale integrato dall’Intelligenza Artificiale. Questo consente di orientare e personalizzare le scelte per ottimizzare gli investimenti degli hotel e delle DMO”.

Foto copertina © Gabriella Clare Marino – Unsplash