Dalle Fiandre a Salisburgo, da Lubiana a Gran Canaria. Ma anche Napoli, Reykjavík, Kuala Lumpur e San Josè, in Costa Rica. Ecco 8 destinazioni di viaggio da visitare in questo 2024.

Di Marta Foresi

È storia, cultura, sport, avanguardia. Eletta “European Best Destination 2022” e poi “Best City Break” del 2023: Lubiana è la piccola e accogliente capitale della Slovenia, un agglomerato di soli 300 mila abitanti capace di guadagnarsi un’invidiabile fama mondiale. Città pittoresca e romantica, gemma dell’Europa, centro mitteleuropeo e tanto altro ancora. Verde e sostenibile, tra tra natura e sport, Lubiana è la capitale più bicycle-friendly del mondo. Le opere del celebre architetto sloveno Jože Plečnik sono capolavori dichiarati Patrimonio Unesco. Lubiana è una città creativa nel cuore d’Europa, con i suoi numerosi festival, i musei e le gallerie, come la Narodna galerija, il Castello di Tivoli e il Museo Nazionale della Slovenia che custofisce il flauto di Neanderthal, il più antico strumento musicale al mondo, antico di 60.000 anni. Scopri di più, nel nostro Speciale su Lubiana (clicca qui).

visitljubljana.com/it



La piccola regione delle Fiandre, nel nord del Belgio, è un territorio ricco di storia, patrimonio culturale e arte. Le città della regione delle Fiandre sono veri e propri capolavori dell’architettura medievale: Anversa, Bruges, Bruxelles, Gent, Lovanio e Mechelen propongono ai visitatori un’offerta ricchissima di arte, cultura, gastronomia e tante attrazioni da vivere ed esplorare. Uno dei modi migliori per ammirare il meraviglioso paesaggio fiammingo delle Fiandre è in bicicletta. Un ottimo sistema di piste ciclabili attraversa il territorio belga e in particolare la regione, toccando incantevoli castelli, importanti città medievali, chiese, musei e villaggi pittoreschi. Numerosi sono gli alberghi, i campeggi, gli ostelli della gioventù pensati per i turisti in bicicletta e segnalati con l’etichetta bicyclefriendly.

visitflanders.com/it

Nota e amata per la sua vivace vita notturna, gli edifici colorati e l’innovativo design nordico, la capitale islandese Reykjavík offre ai suoi residenti e ai visitatori uno stile di vita cosmopolita, sano e rilassato. Con i suoi 140.000 mila abitanti Reykjavìk è la città islandese più grande e cuore politico, culturale ed economico dell’isola. Qui si trovano le maggiori facoltà universitarie del Paese, teatri, musei e istituzioni culturali. Sono da visitare Laugavegur, la principale via dello shopping della città con ristoranti e locali notturni, e i numerosi musei, come la Galleria Nazionale d’Islanda, la sala concerti Harpa e l’edificio più alto della città, la chiesa di Hallgrímskirkja.

visitreykjavik.is

C’è sempre un buon motivo per visitare Napoli. CNN Travel ha inserito la città tra le mete turistiche migliori del mondo, per le sue bellezze, le sue mostre, i suoi musei, i suoi quartieri, ma anche per la “proverbiale cordialità italiana“. Napoli è una città con un patrimonio artistico, culturale e storico inestimabile, fin dal suggestivo sottosuolo con le Catacombe, la Napoli Sotterranea e le Stazioni dell’arte della Linea 1 della metropolitana, con la celeberrima Toledo, ma anche con le stazioni Vanvitelli, Materdei, Quattro Giornate, Salvator Rosa, Dante, Università, Garibaldi. E poi, la nuova Napoli della Street Art, senza perdere ovviamente il Museo Madre e il Real Bosco di Capodimonte.

Cosmopolita e mondana, antica e contemporanea, Gran Canaria è un piccolo continente in un’unica, incantevole, isola. Sono iconiche le incantevoli dune di Maspalomas, come le spiagge incontaminate di questo angolo d’Europa, dal miglior clima del mondo. Nel nord dell’isola fiorisce la capitale Las Palmas. Tra palazzi barocchi, spiagge e movida, la città è un centro frizzante e multiculturale che offre da tanto da visitare, come Vegueta, il cuore antico della città, Casa de Colon, la Catedral de Santa Ana, Triana. Meritano una visita i tanti piccoli borghi, adagiati sul mare o immersi tra le alte montagne dai canyon mozzafiato. Scopri di più, nel nostro viaggio a Gran Canaria (clicca qui).

grancanaria.com

ciaoisolecanarie.com

Kuala Lumpur, la vivacissima capitale della Malaysia, è un’esplosione dei sensi, una città ricca di monumenti storici, grattacieli, parchi lussureggianti, mercati e affollati locali notturni. Kuala Lumpur è una delle città più dinamiche di tutta l’Asia. Sono celebri le spettacolari Torri Petronas, il simbolo di una frizzante scena legata al design e all’arte contemporanea. La città è sorta meno di due secoli fa presso una miniera di stagno nella giungla e oggi la sua popolazione è un incredibile mix di culture tradizionali, con le sue comunità di malesi, cinesi e indiani. Sono da visitare il Kuala Lumpur Bird Park, l’Islamic Arts Museum il National Museum, l’imponente centro commerciale Pavilion KL e le innumerevoli bancarelle gastronomiche di Jalan Alo.

malaysia.travel

Tra mare, boschi pluviali, vulcani, fiumi, passeggiate tra le montagne e spiagge, la Costa Rica è una delle destinazioni di viaggio tra le più amate dai turisti di tutto il mondo. Paradiso per gli amanti della natura, dell’eco-sostenibilità e delle mete green, la Costa Rica è un piccolo Paese dell’America Centrale stretto tra Panama e Nicaragua, dal paesaggio autentico ed incontaminato e da una natura selvaggia e primordiale. La capitale San Josè è il cuore politico e commerciale della nazione. Da non perdere sono il Mercado Central, la piazza più commerciale della città, il Mercado Artisanal, dove è possibile acquistare opere fatte da artigiani, il Museo de Oro Precolombiano, il Museo Nacional de Historia, il Barrio Amon. Il Teatro Nazionale, inaugurato nel 1897, è un orgoglio dei costaricensi e la casa storica dei migliori artisti nazionali e stranieri. Nei dintorni di San José, meritano una visita Alajuela, piccolo paese ricco di edifici coloniali con un’incantevole cattedrale, e le sorgenti di Ojo de Agua, dove una corrente calda riempie le piscine del parco termale pubblico.

visitcentroamerica.com

catatourismagency.org

La città natale di Mozart è un concentrato di vie medioevali, edifici barocchi e contemporaneità. Salisburgo è la quarta città più grande dell’Austria e, insieme a Vienna, una delle principali mete turistiche del Paese. I vicoli della città vecchia sono famosi in tutto il mondo, così come il DomQuartier e i percorsi di arte moderna. Salisburgo è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. La Fortezza Hohensalzburg, i Musei di Mozart, la Getreidegasse e Hellbrunn sono i luoghi più popolari che vi faranno innamorare di questa perla d’Austria.

austria.info