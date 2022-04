La guerra è al 37esimo giorno. A Mariupol, al via il cessate il fuoco da ieri mattina. Le truppe russe lasciano Chernobyl con i soldati «ammalati per l’esposizione alle radiazioni». Oggi riprendono i colloqui tra Mosca e Kiev.

Pesanti bombardamenti a Kharkiv

La regione di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, è stata sottoposta a pesanti bombardamenti nelle ultime 24 ore. Nell’ultimo giorno, «le truppe russe hanno colpito 47 volte con artiglieria, mortai, carri armati con 380 bombardamenti da Grad e Smerch».

Il Senato ha approvato il Dl Ucraina

Con 214 sì e 35 no, il Senato ha approvato la fiducia. Il testo è già stato approvato dalla Camera. Hanno votato contro i 35 senatori di FdI e il presidente della commissione Difesa, Vito Petrocelli (M5S).

A Mariupol cessate il fuoco dopo la distruzione

La Russia ha accettato il cessate il fuoco dalle 10 di ieri mattina nella città di Mariupol, per creare un corridoio umanitario per l’evacuazione di civili. La città è devastata, con alcuni quartieri completamente distrutti. I morti sarebbero migliaia. Mariupol è la città più colpita, anche per la posizione strategica poiché collega il Donbass alla Crimea. La Croce Rossa ha dichiarato che guiderà l’evacuazione dei civili a partire dalla giornata di oggi.



La Russia arruola nuovi soldati

Dal 1° aprile al 15 giugno in Russia verranno arruolate 134mila persone. Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani, le forze russe in Siria hanno cominciato l’addestramento di migliaia di mercenari locali.

Riprendono i colloqui tra Mosca e Kiev



Russia e Ucraina riprendono i loro colloqui di pace online oggi, il 1° aprile. Secondo la Turchia una svolta potrebbe essere possibile in due settimane.

La telefonata tra Draghi e Putin e lo scontro sul gas



Per il premier Mario Draghi, sono stati fatti «piccoli passi avanti». Il presidente russo ha definito «non ancora maturi i tempi» per un cessate il fuoco e per un incontro con Zelensky, ma ha garantito che «le aziende europee continueranno a pagare il gas in euro o dollari». Tuttavia, ieri, il dittatore russo ha minacciato: «I pagamenti del gas russo dovranno essere effettuati in rubli da venerdì o i contratti saranno interrotti». Francia e Germania hanno reso noto che continueranno a pagare in euro o in dollari e «non accetteranno ricatti».