Città d’arte, borghi pittoreschi, scenari mozzafiato, masserie, case di corte, agriturismi, immersi tra inconfondibili sapori e tradizioni: sposarsi in Puglia è tutta una meraviglia.

Di Alessandra Sassanelli

Sposarsi in Puglia è un rito, ma non un rito qualunque; sposarsi in Puglia è un processo emozionale, sensoriale e gastronomico che prescinde da quello matrimoniale. Sposarsi in Puglia è una scelta, è consapevolezza di un territorio, è amore per la tradizione, è gusto per le cose belle, belle perché accoglienti, travolgenti, emozionanti. Sposarsi in Puglia è celebrarne la terra, esaltarne le radici; sposarsi in Puglia è un po’ come sposare la Puglia.

La regione è una destinazione perfetta e unica, in cui il paesaggio costituisce un altare naturale di incredibile bellezza, tra spiagge bianche, campagna, ulivi, città d’arte e borghi. Terra di accoglienza per eccellenza, qualsiasi panorama si desideri, la Puglia lo possiede: l’azzurro del cielo si mescola al blu del mare, ma anche ai panorami rocciosi del nord e al rosso della terra del sud, il tutto fuso al gusto unico ed inconfondibile dei sapori pugliesi. L’artigianato locale diviene il perfetto ricordo della festa, tra cadeaux in ceramica locale e prodotti dell’enogastronomia regionale. La musica della tradizione è la colonna sonora del matrimonio in Puglia, con pizziche e tarantelle. Le tante maestranze, impiegate nel settore wedding, sono un’eccellenza che garantisce cerimonie e riti unici e speciali. La scelta delle location, poi, è davvero ampia, tra trulli, masserie, ville, case di corte, dimore storiche, castelli. Questa è la Puglia, questa la varietà di luoghi magici per dirsi sì.

La Wedding destination è un prodotto turistico per il quale la Puglia si distingue a livello nazionale. Nel 2022, in Italia, sono stati 619mila gli arrivi con oltre 2 milioni di presenze turistiche collegate al settore e secondo i dati ENIT Convention Bureau, la Puglia è fra le prime quattro regioni italiane più gettonate per i matrimoni. I dati sono in costante aumento, anche grazie alla crescita del 20% dei riti simbolici, che spesso sono successivi al momento del rito effettivo celebrato nel Paese di provenienza degli sposi. E mentre calano i riti religiosi, aumentano del +2% i matrimoni con rito civile, di cui il 7,4% è costituito da unioni civili celebrate tra persone dello stesso sesso. La Puglia, oltre che bellissima, si conferma infatti una terra di accoglienza e inclusione: lo scorso febbraio 2023, a Venezia, la Regione Puglia ha partecipato al primo congresso internazionale del matrimonio LGBTQ+.

Tra luoghi di grande bellezza e tipicità locali, come le masserie e i piccoli borghi, la Puglia è la terra ideale per realizzare un matrimonio da sogno. Noi abbiamo selezionato 20 destinazioni tra le più magiche per dirsi Sì.

1 | Sala Fedora, Teatro Umberto Giordano, Foggia

Per chi sogna un matrimonio in pieno stile neoclassico, la Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano è nel pieno centro storico di Foggia. È il più antico teatro di Puglia e secondo in tutto il Meridione dopo il San Carlo di Napoli, in stile ottocentesco. Grandi lampadari di cristalli, ornamenti in oro e decorazioni classicheggianti sono parte di ciò che rende questa location un luogo unico, speciale. Musicisti nazionali e internazionali hanno scelto questa sala non solo per suggellare il loro amore, ma anche per onorare un grande artista, Umberto Giordano e, con lui, la grande bellezza della Puglia, territorio che gli ha donato i natali. Così tra musica e tradizione pugliese, questa sala si presta a luogo ideale per un sì artistico che, allo stesso tempo, affonda le sue radici nella tradizione di una regione speciale, un tesoro che cela sempre tanti piccoli gioielli da scoprire. (Foto © Teatro Umberto Giordano)

2 | Spiaggia di Vignanotica, Mattinata (Fg)

Alte pareti di roccia bianca calcarea e acque marine dal color cristallino: è il connubio perfetto per un sì perfetto. È la Spiaggia di Vignanotica, una delle baie più belle della penisola del Gargano; senza dubbi una location insolita, ma dal panorama romantico e spettacolare. Il modo più affascinante per raggiungere la baia è una passeggiata attraverso il “Sentiero dell’Amore”, un percorso che regala una vista sul mare senza eguali, il preludio perfetto per un grandioso finale. (Foto © turismovieste.it)

3 | Monastero di Santa Maria di Colonna, Trani (BAT)

Sorto su una penisola detta di “Capo Colonna”, questo monastero a picco sul mare è il sito ideale per un matrimonio dal profumo salmastro. La sua facciata in classico stile romanico pugliese completa l’atmosfera tradizionale che si respira tra le mura, rendendo quel luogo magico e colmo di tradizione. Il monastero, inoltre, custodisce un grande tesoro per i più fedeli alla tradizione religiosa: è il crocifisso che approdò miracolosamente su queste coste, dopo essere sfuggito ai turchi. Perciò, situato sul lungomare della città di Trani, la funzione potrebbe poi proseguire in uno dei tanti ristoranti a base di pesce di cui la città ne è piena. Come da tradizione, non vi è matrimonio in questa regione che si celebri senza il famoso crudo di mare, soprattutto vista mare: un mix di pesce e molluschi freschi che lasciano esplodere l’anima marina in bocca. Così, tra una vista mare mozzafiato e antipasti a base di ostriche e champagne, Trani si presenta una location ideale per celebrare l’amore.

4 | Anfiteatro Mediterraneo Comunale, Bisceglie (BAT)

Un altare unico, suggestivo, un’architettura che senza dubbi celebra la tradizione antica del mondo greco, ma immersa in un paesaggio prettamente pugliese, dove il blu del mare si fonde all’azzurro del cielo, al verde del paesaggio circostante e al bianco, colore dominante delle architetture prettamente pugliesi. Così l’Anfiteatro Mediterraneo si affaccia sul mare attraverso un sistema di terrazze e percorsi pedonali che conducono alla spiaggia sottostante e al celebre trullo verde, tipica costruzione e uno dei simboli cardine della regione Puglia. Così in questo luogo che fonde la passione per il mondo classico al puro stile pugliese, è possibile celebrare le proprie nozze in grande stile, fondendo due mondi dal sapore mediterraneo e dallo stile tradizionale.

5 | Castello Svevo di Barletta (BAT)

Una maestosa ed elegante fortezza di epoca normanna voluta da Federico II di Svevia: il Castello Svevo di Barletta è il luogo migliore per chi sogna il sì in grande stile e con un happy ending da favola. Luci soffuse, scenari principeschi e un’atmosfera sospesa nel tempo: il castello è uno dei siti archeologici della regione più suggestivi per rendere grandioso il giorno più bello. I dolci a base di pasta di mandorle sono un’eccellenza della cucina barlettana, ma non solo: i calzoncelli hanno la forma di un rettangolo e l’usanza vuole che la loro pasta fritta venga intinta nel vino cotto o nel miele. Così, se si vorrà essere in piena linea con la tradizione, sarà bene inserire queste due specialità locali tra i dolci del menù. (Foto © Mauro Orrico)

6 | Porto di Trani (BAT)

Barche a vela, pescherecci, pontili, storiche palazzine e la magnifica quanto maestosa Cattedrale: è il porto dei Trani, uno dei più affascinanti di tutta la regione Puglia; un angolo di terra magico che renderebbe magica qualsiasi occasione, soprattutto quando si parla di promesse. Promettersi l’infinito dinnanzi all’infinito: un sì vista mare che sicuramente non ha rivali. Diverse sono le ville private in loco che si prestano a celebrare le vostre nozze, location che in pieno centro città danno la possibilità di sentirsi immersi nel paesaggio pugliese, tra il verde degli ulivi e il bianco rustico degli edifici. Un sì, perciò, dall’atmosfera e dal sapore prettamente mediterranei, che renderebbe indimenticabile qualsiasi circostanza. (Foto © M. Orrico)

7 | Centro storico di Giovinazzo (Ba)

Scorci suggestivi in riva al mare e l’aria che sa di brezza marina; i vicoli del centro storico di Giovinazzo donano una location dal fascino antico, un borgo suggestivo che crea un’atmosfera magica e incantevole. Diverse sono le strutture ricettive situate a poca distanza dal centro urbano: tra ville, dimore storiche e masserie dallo stile unicamente pugliese, non manca possibilità di scelta. La collocazione a ridosso del mare di questa piccola chicca urbana, fa sì che ovunque se ne colga il suo suono, così sarà inevitabile percepire l’anima della Puglia e donare alle proprie nozze un fascino tradizionale e senza tempo.

8 | Terrazza fortino di Sant’Antonio, Bari

È quasi impossibile resistere dinanzi alla bellezza che regala la vista della terrazza del fortino di Sant’Antonio a Bari. Esistente sin dal Trecento, questa piccola torre di difesa veste il pieno stile barese, ergo pugliese: grandi chianche bianche sul suolo, classico rivestimento pavimentale del centro storico barese e l’azzurro del mare all’orizzonte, un must che offre la cornice perfetta per coloro che sognano il fatidico momento nel pieno della semplicità pugliese: “’ngann a mar”, “di fronte al mare”. Uno scenario pittoresco che sa bene come corniciare il fatidico sì. Se si è a Bari, non ci si potrà dimenticare di inserire nel proprio menù i tradizionali panzerotti baresi, seguiti da popizze (semplice impasto di acqua e farina fritto nell’olio) e sgagliozze, rettangoli di polenta fritta, da assaporare calde. Ormai è consuetudine diffusa invitare ai ricevimenti cuoche locali che al momento preparano queste specialità gastronomiche. Un vero e proprio show che lascia sempre tutti a bocca aperta e anche asciutta per la loro bontà. (Foto © Around Bari)

9 | Grotte di Castellana, Castellana Grotte (Ba)

Per chi ha sempre sognato di pronunciare il proprio sì in una location assolutamente originale, ecco che le Grotte di Castellana si prestano alla perfezione. Tra stalattiti e stalagmiti, cavità carsiche e un silenzio alquanto spirituale, queste grotte garantiscono uno degli scenari più spettacolari non solo di tutta Puglia, ma al mondo. Da pochi anni, ospitano anche i riti civili matrimoniali, gestiti dagli uffici comunali. Il sito si trova in un punto perfetto per proseguire le proprie nozze nel pieno della tradizione culinaria pugliese; questa volta però, non sarà il sapore del mare a catturare, bensì le prelibatezze della terra, dalle bombette alle orecchiette con il ragù di braciole. Insomma, un piccolo paese che senza dubbi è pronto ad offrire un pacchetto unico ma tradizionale allo stesso tempo. (Foto © Grotte di Castellana)

10 | Terrazza del Belvedere, Brindisi

Ai piedi della Scalinata Virgilio e parte del Museo Faldetta, dall’esterno questa piccola palazzina sembrerebbe una delle tante presenti nel centro della città di Brindisi, ma in realtà, questo polo museale conserva una meravigliosa terrazza, un piccolo gioiello nascosto che cela una vista incantevole sul porto. Il mare all’orizzonte regala una visuale mozzafiato, così questa chicca molto semplice ha la capacità di rendere speciale qualsiasi occasione grazie alla sua collocazione. (Foto © Visit Brindisi)

11 | Chiostro dei Domenicani, Brindisi

Immensi spazi esterni ed interni, volte a botte e pietra viva pugliese, spazi verdeggianti, giochi di luce e il calore della terra pugliese: è il Chiostro dei Domenicani, un luogo maestoso e suggestivo, armonico e raffinato allo stesso tempo. Un sito storico risalente al ‘400, capace di donare grandiosità ad un evento celebre, immerso in una cornice made in Puglia al 100%. Dalle nozze al ricevimento, questo posto si presta in toto alla celebrazione del proprio matrimonio, luogo ideato per donare piena soddisfazione a chi lo sceglierà per il proprio grande giorno. (Foto © Visit Brindisi)

12 | Chiesa e Chiostro di San Benedetto, Brindisi

Un complesso monumentale risalente all’anno Mille e dal maestoso fascino architettonico; tre navate coperte da altissime volte a crociera e un’atmosfera tanto solenne quanto avvolgente delineano la Chiesa al suo interno; all’esterno, una magnifica successione di arcate ne costituisce il porticato del Chiostro di San Benedetto. Così, i due edifici insieme costituiscono un complesso semplice, ma pieno di serenità, il posto ideale per chi suole pronunciare il sì in un luogo immerso nella storia della tradizione locale, circondato da tacita solennità. (Foto © Visit Brindisi)

13 | Ostuni, la “Città Bianca” (Br)

Ostuni è la regina dei matrimoni in Puglia: nella Città Bianca arrivano ormai da ogni parte del mondo, proprio per il fatidico sì. Tra bellissime facciate barocche e gotiche e incantevoli vicoli in cui perdersi, la città è da sempre terra molto amata per celebrare nozze da favola. Chi sceglierà Ostuni per il proprio matrimonio, potrà optare per la bellissima Concattedrale, la tranquillità della campagna tra distese di ulivi secolari e macchia mediterranea, la modernità e lo stile elegante delle dimore nel centro abitato, il fascino del borgo antico, o i profumi del mare di strutture lungo la costa. (Foto © B.Dada – Unsplash)

14 | Torre Santa Sabina, Carovigno (Br)

Affascinanti scogliere poggiate su lingue di sabbia fine e il mare azzurro che le bagna dolcemente: è Torre Santa Sabina, una località balneare che dona una fusione di scenari marini dalla semplicità spettacolare. Nel pieno centro di Santa Sabina si trova la spiaggia libera dei Camerini con un fondale basso e sabbioso, dove funge da protagonista la Torre di Santa Sabina, una delle tre vedette costiere di Puglia. Per un matrimonio semplice ma immerso in un’atmosfera dalle sensazioni, profumi, e scenari prettamente pugliesi, questa spiaggia si prospetta il luogo per eccellenza.

15 | Mar Piccolo, Taranto (Ta)

Una laguna, una bellezza senza tempo: è il bacino del Mar Piccolo a Taranto, una riserva naturale incantata che dall’alto assomiglia un po’ ad un otto rovesciato, simbolo dell’infinito matematico e così anche simbolo dell’amore autentico e incondizionato. Si estende per poco più di 20 km², a nord della città di Taranto. Il mare più piccolo d’Italia conserva un patrimonio naturalistico unico nel suo genere. Qui avviene ancora il processo evolutivo della speciazione, ovvero nascono e si evolvono nuove specie da quelle preesistenti. Tra masserie, relais e dimore affacciate sulla spiaggia, una soluzione inedita per chi vorrebbe ricevere il proprio sì nella maniera più originale, circondato dalle acque del mare e dai suoni della natura mediterranea. (Foto © Policlinico di Bari)

16 | La Terra delle Gravine (Ta)

Per chi desidera celebrare il proprio amore in un luogo inusuale e spettacolare, i canyon mediterranei della Terra delle Gravine sono la proposta più sorprendente della Puglia. La scelta è davvero ampia perché il Parco della Terra delle Gravine comprende ben 14 comuni della Provincia di Taranto, per un totale di 28mila ettari. Tra tutti, Laterza gode di fama internazionale per essere il più grande Canyon d’Europa. E perché non scegliere una delle dimore storiche, una struttura o un relais affacciato su questi incredibili tesori nascosti, dove la storia è stata scritta tra le rocce? (Foto © Pietro Amendolara)

17 | Ex Conservatorio di Sant’Anna, Lecce

L’ex Conservatorio di S.Anna, dietro la sua facciata tardo barocca su via Libertini, cela tesori e sorprese inimmaginabili, tra le quali uno scenografico giardino, al cui interno si eleva un maestoso albero centenario, un esemplare monumentale di” Ficus macrophylla”, uno dei più belli della città. Una presenza folgorante che infonde suggestione nel cuore del centro storico. L’attuale configurazione del giardino risale al 1764, quando l’ex Conservatorio fu ingrandito ed abbellito dall’architetto Emanuele Manieri, che realizzò un ampliamento del palazzo. Oggi è gestito dal Comune di Lecce ed è tra le più belle location dedicate a matrimoni e unioni civili. (Foto © Visit Lecce)

18 | Abbazia di Cerrate, Lecce

Un tempo un monastero bizantino, successivamente centro di produzione agricola specializzato nella lavorazione delle olive, oggi l’Abbazia di Cerrate restituisce un affascinante racconto della sua duplice anima di luogo di culto e masseria storica. Così tra il verde paesaggio degli uliveti, gli alberi da frutto e un’architettura rustica ma in piena linea con la tradizione locale, questa abbazia è la somma perfetta per delle nozze in pieno gusto pugliese. Qui tradizione, storia, cultura e passione si fondono in un connubio perfetto, dove sarà impossibile non percepire quelle vibrazioni che solo un luogo in pieno stile pugliese saprebbe lasciare. E perché no, un po’ della Puglia potrebbe essere donata anche agli ospiti, magari lasciando come dono proprio l’olio di produzione locale, il presente perfetto e più utile per chi punta a realizzare delle nozze pugliesi autentiche al 100%. Oggi l’Abbazia è gestita dal FAI ed ospita sia riti religiosi che civili. (Foto © Fai)

19 | Santa Cesarea Terme (Le)

Il piccolo e incantevole borgo di Santa Cesarea Terme è un angolo di Salento dove l’armonia della natura ha raggiunto massimi livelli. Questa è una delle location perfette in cui celebrare le proprie nozze nel Tacco d’Italia: il posto per eccellenza dove acqua, mare e terra si fondono in uno spettacolo indimenticabile. Di giorno o di notte, sul mare o sul prato, la cittadina offre calette suggestive e terrazze mozzafiato affacciate sull’Adriatico. Quest’angolo di Salento garantisce le soluzioni a tutti i desideri dal sapore mediterraneo. (Foto © Mauro Orrico)

20 | Nardò e le sue marine (Le)

Ad appena 25 km da Lecce sorge una delle più affascinanti cittadine del Salento: si tratta di Nardò, un bellissimo borgo incastonato in un contesto paesaggistico incantevole, dove si alternano pianure punteggiate di uliveti secolari e una costa, affacciata sul Mar Ionio, lunga quasi 22 km. Dove celebrare il proprio amore a Nardò? La scelta è davvero ampia, dalla bellissima Cattedrale di S. Maria Assunta con gli altari barocchi, gli affreschi e il Cristo Nero, alla Chiesa di San Domenico. E poi il Castello di Acquaviva, oggi sede del Municipio, dove optare per il rito civile immersi nelle atmosfere del XV secolo, in quella che è stata la residenza nobiliare degli Acquaviva. Ma Nardò è anche la sua costa con le bellissime frazioni sul mare di Santa Maria al Bagno, Porto Selvaggio, Santa Caterina e Sant’Isidoro. Qui, celebrare il proprio matrimonio o unione civile non potrà che essere una favola da ricordare per sempre. (Foto © visitnardo.it)

