L’ex presidente Usa è stato ferito sabato ad un orecchio da un proiettile, durante un comizio a Butler. L’attentatore, il 20enne repubblicano Thomas Matthew Crooks, è stato ucciso. Sotto accusa il sistema di sicurezza.

di Marta Foresi

Quando in Italia era appena scoccata la mezzanotte tra sabato e domenica, l’ex presidente Usa Donald Trump è stato colpito da un proiettile durante un comizio a Butler, in Pennsylvania (nel nordest del paese). Uno solo degli otto proiettili sparati da una distanza di circa 130 metri lo ha colpito in modo lieve, ad un orecchio: due centimetri e mezzo più a sinistra, Donald Trump sarebbe stato centrato in testa. L’ex presidente si è rannicchiato, mentre gli agenti di sicurezza si precipitavano intorno a lui e dal pubblico si levavano grida. Con il volto insanguinato, ha alzato il pugno verso la folla, che ha risposto con applausi.

Nell’attentato è stato ucciso un uomo 50 anni, ingegnere ed ex capo dei vigili del fuoco, mentre proteggeva con il suo corpo la moglie e le due figlie dai proiettili.

Trump, che ha 78 anni, stava tenendo lì, a Butler, il suo ultimo comizio prima della convention repubblicana, che comincia oggi a Milwaukee (Wisconsin) e dopo la quale sarà nominato ufficialmente candidato del Partito repubblicano per le elezioni presidenziali di novembre.

La condanna dell’attentato è stata unanime. “Non c’è posto per questo tipo di violenza in America”, ha detto il presidente Joe Biden, che ha telefonato a Trump e lo sfiderà alle elezioni presidenziali di novembre.

Chi era l’attentatore

Thomas Mattew Crooks è il nome del ventenne attentatore che ha sparato al comizio di Trump a Butler, poi ucciso dagli agenti di sicurezza. Crooks ha agito da solo e “non per ideologia”. Perché questo ragazzo diplomatosi nel 2022 con buoni voti, solitario e bullizzato a scuola, era registrato come elettore repubblicano ma autore di un piccolo finanziamento di 15 dollari a una organizzazione affiliata ai democratici. Su un presunto video postato su YouTube nel quale affermerebbe di “odiare Trump e i repubblicani” c’è invece scetticismo e si tratterebbe di un falso creato con l’intelligenza artificiale. L’Fbi ha trovato nella sua auto due ordigni esplosivi e uno a casa con i quali progettava una strage, forse nella sua ex scuola. Sarebbe stata – per gli Stati Uniti – l’ennesima strage fatta per rabbia repressa, noia, vendetta sociale, in un Paese in cui le armi, tanto difese dalla destra americana, sono libere.

Le polemiche sulla sicurezza

Sull’attentato sono esplose le polemiche sulle falle nella sicurezza: ci si chiede come abbia fatto il ventenne a posizionarsi indisturbato e armato su un tetto a poche centinaia di metri da Trump. Secondo la BBC, testimoni avrebbero cercato «disperatamente» di avvertire la polizia della presenza di un cecchino armato di fucile sul tetto, alcuni istanti prima dell’attacco.

In un video pubblicato dal sito Tmz l’attentatore viene ripreso mentre, sdraiato a pancia in giù, prende la mira e spara.

Foto copertina © dal profilo Facebook di Donald Trump