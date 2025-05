Putin non sarà ad Istanbul per incontrare Zelensky, ma a guidare i russi sarà Medinsky. Anche Trump non ci sarà. La strada per i negoziati torna in salita, mentre l’Ue approva il 17° pacchetto di sanzioni contro Mosca.

La Redazione

A guidare la delegazione russa nelle prime trattative dirette tra i due nemici dal 2022 sarà lo stesso consigliere del leader russo che fu a capo dei negoziatori di Mosca tre anni fa: l’ex ministro della Cultura Vladimir Medinsky, affiancato da un vice ministro degli Esteri, uno della Difesa e dal generale Igor Kostyukov, direttore dei servizi d’intelligence militare (Gru). Dunque, Vladimir Putin non raccoglie la sfida di Zelensky e non sarà ad Istanbul per incontrare faccia a faccia il presidente ucraino.

A nulla sono quindi valse le pressioni e gli appelli di diversi Paesi e gli auspici del presidente americano Donald Trump perché Putin partecipasse di persona ai colloqui che lui stesso ha proposto a sorpresa in un incontro notturno con i giornalisti nelle prime ore di domenica. Anche Trump non parteciperà ai colloqui in Turchia sulla pace in Ucraina. Intanto gli ambasciatori dei Paesi membri della Ue hanno intanto dato il via libera al 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le misure, che dovranno essere approvate il 20 maggio dai ministri degli Esteri, prendono di mira quasi 200 navi della cosiddetta ‘flotta ombra’ russa, che si ritiene utilizzata in larga parte per le esportazioni di petrolio.