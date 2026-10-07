Dalle spa per adulti ai party a tema, dai club privé storici alle nuove aperture: la mappa completa delle notti libertine della Capitale, tra i luoghi del piacere per coppie etero, single e persone Lgbtq. Dove la privacy è assoluta e il consenso è l’unica regola.

La Redazione

Quando le luci della metropoli turistica si spengono e la città da cartolina si concede al sonno, Roma attiva i suoi circuiti più sotterranei, una mappa notturna oltre il mainstream, un reticolo di esperienze dedicate all’edonismo e alla totale disinibizione. Un microcosmo che non cerca la luce dei riflettori, ma che vive nell’ombra dei codici del corpo, del rispetto reciproco e della totale assenza di giudizio.

Lo scenario, un tempo limitato a cerchie ristrette e confinato ai margini della cronaca urbana, oggi intercetta un pubblico trasversale e, spesso, insospettabile: professionisti, studenti, coppie e singoli che cercano una via di fuga dalla routine quotidiana, per abitare – non solo di notte – spazi sicuri, dove il consenso non è una raccomandazione, ma la regola. Nei privé romani, nelle spa per adulti e nei party a tema, i telefoni si spengono e il mondo esterno cessa di esistere. Tra luci soffuse, labirinti e dark room, Roma rivela la sua anima più intima, libera e audace.

La mappa dei club e delle spa per adulti

Con due strutture a Roma tra le più apprezzate da single e coppie scambiste, l’Olimpo unisce l’anima del club privé a una vera e propria area benessere con terme, spa e piscina. Olimpo Club si trova sulla Via Aurelia, nei pressi di Ladispoli a Roma Nord, è un vero e proprio “villaggio dell’eros” e resort dotato di ampi spazi, discoteca, stanze private e una vasta area estiva con piscine all’aperto. Olimpo Therme, invece, è a Casal Palocco a Roma Sud, in via dei Pescatori. È incentrato sul concetto di spa e terme erotiche (Sexus Per Aquam), offrendo un’atmosfera più intima e rilassante. Olimpo Club è anche ad Avellino, presso la contrada via Fratte snc a Forino, con spa naturista e disco privé.

Altrettanto spazioso e strutturato è Il Mondo di Atlantis, un club multifunzionale, fondato e gestito dalla celebre pornostar Jessica Rizzo, che offre aree disco, lounge ed ampi spazi riservati, molto frequentato sia da coppie che da singoli per eventi e serate a tema. Il locale ospita anche Le Terme di Atlantis, l’area spa e benessere interna allo stesso complesso, sempre per coppie e singoli in un contesto di relax ed eros.

Per chi preferisce atmosfere più intime e raccolte, il Paprika, in Via Clelia a Furio Camillo, e Swingers Club 69, in via Tuscolana nei pressi di piazza dei Re Di Roma, rappresentano due storici punti di riferimento della scena romana, noti per la loro gestione accogliente e discreta, il clima sereno e di totale complicità.

L’Eden Terme Privè & Cine-Club, in via Antonio Carruccio, all’uscita 24 del Grande Raccordo Anulare – Ardeatina, propone giornate e serate a tema libertino, scambista e naturista, differenziando le attività pomeridiane (incentrate sul relax termale) da quelle serali (fino a tarda notte con party, spettacoli dal vivo e dj set). Il lunedì è dedicato alle T-Girls.

L’Imperium Sauna Terme Club Privè è un centro benessere e club privato per adulti situato a Roma in via Frigento, nelle vicinanze della zona Prenestina – Villa Gordiani. Il locale è aperto a coppie, swingers, single (uomini e donne) e alla comunità LGBTQ+, uno spazio sicuro e inclusivo (transgender safe space).

Le Terme Dea di Roma, storicamente note anche come Terme di Roma Internazionale, sono una colonna portante di questo settore fin dagli anni ’90. In zona Quarto Miglio, il centro accoglie coppie, singoli e persone trans, con piscina idromassaggio, bagno turco e sauna finlandese a una darkroom.

Il Deluxe Spa & Privè, conosciuto anche come One Deluxe Spa & Privè, è un club naturista e centro benessere riservato a coppie e singoli situato a Roma in Via Nomentana, 1018.

Nel cuore di Testaccio in via Beniamino Franklin, il Bad Romance Swingers Club meet point è un esclusivo club privato dedicato allo scambismo. La struttura unisce un’atmosfera raffinata, intima e moderna a zone dedicate alla socializzazione, sale a tema e dark room.

Foto: A. Labunsky – Unsplash

Non è un club, ma un evento itinerante il Ritual The Club, la notte fetish e BDSM più longeva e celebre d’Italia. Nato a Roma oltre vent’anni fa, il Ritual rappresenta il punto di riferimento assoluto per la comunità “alternative” della capitale, celebrato per aver abbattuto tabù e moralismi unendo la cultura fetish al clubbing di matrice internazionale. Attualmente si svolge presso l’Alibi, a Testaccio.

Per chi cerca invece live show di modelle e pornostar, il Blue Moon, situato in centro nel cuore del rione Monti, in via dei Quattro Cantoni, è uno storico night club, nato originariamente negli anni ’70 come cinema per adulti.

Anche la provincia di Roma non resta a guardare e ospita club e spa per adulti.

Nei pressi della via Salaria, dopo Settebagni, il NewLuna Club Privè, evoluzione dello storico Luna Club in via Gastone Maresca, colpisce per la sua imponente struttura: una grande villa immersa nel verde che vanta oltre 1000 metri quadri di spazi, dancefloor, una piscina esterna illuminata, un ristorante interno e numerose stanze tematiche pensate per coronare ogni tipo di fantasia.

Ad Ardea, in Via Montagnano, il Venere Blu club privè si sviluppa su un’ampia superficie di circa 2000 mq e include comfort come una piscina naturista, stanze a tema e una zona disco bar.

Foto: C. Buehner – Unsplash

Club, party e saune Lgbtq

La scena dei locali e degli spazi per adulti dedicati al pubblico LGBTQ+ a Roma ha poco da invidiare a quella delle altre capitali europee, sebbene non sia ricca di proposte come a Berlino, Londra o Madrid. Il party più celebre è quello di Muccassassina al Qube, in via di Portonaccio: non è un sex party, ma un evento molto noto e frequentato, con un pubblico misto ed eterogeneo, ha ben tre dancefloor in tre piani e una dark room solo per uomini.

Tra i cruising club, il Censured Club, in via dei Quattro Cantoni in zona Termini – metro Cavour, è il più frequentato. Si sviluppa su due livelli, organizza serate a tema come la Naked Night del mercoledì.

Altri crusing romani sono lo Skyline Club, in via Pontremoli a San Giovanni; il Diavolo Dentro – X Club in via degli Ernici a San Lorenzo; il Company Club in piazza Manfredo Fanti in zona Termini, dedicato alla clientela di bears (orsi) e relativi ammiratori; il K Men Club, in via Amato Amati in zona Casilina.

Il Frutta e Verdura è invece la mecca degli after-hour domenicali, che iniziano di notte e finiscono a mezzogiorno, ma ospita anche serate a tema e party come Gorillas o MANicomio, generalmente dalle 23:30 fino a tarda notte. Dispone di dancefloor, area esterna e cabine private e si trova in via di Santa Passera, nel quartiere Portuense.

Il K.House non è un club ma un party itinerante: si svolge presso il Frutta e Verdura o l’Alibi club. La programmazione è sempre aggiornata sulla pagina Instagram e la serata è dedicata alla musica techno e house e alla cultura kinky/fetish. Il dresscode è leather, latex, harness, jockstrap, sportswear, total black. La stessa organizzazione di K.Haus propone Privé Party, una domenica al mese in underwear presso il Censured Club, Lockeroom gay party, un giovedì al mese in sneakers e sportswear sempre al Censured Club e Krudo Party, un sabato al mese presso lo Skyline Club.

Tra le saune, Adam Club è la più grande e la più frequentata, in via Pontremoli a San Giovanni, mentre l’Apollion Sauna, in via Mecenate in zona Colosseo, si rivolge ad un pubblico adulto e maturo.

Per le persone trans e i relativi ammiratori, il Gender Club è in via Faleria in zona San Giovanni. Nato nel 1998, è una realtà fluida, multisex e transgender-friendly. Si rivolge a un pubblico eterogeneo che include persone trans, crossdresser, gay, bisessuali ed etero open-minded.

Per accedere a tutti i cruising club e le saune di Roma è necessario avere o sottoscrivere la tessera Arco (ex Anddos) o Entes.

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