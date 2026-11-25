Oggi 25 novembre si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne. Differenza Donna: “Quattro ragazze su 10 subiscono la violenza di genere”. Ma il 90% dei ragazzi vuole l’educazione sessuo-affettiva obbligatoria a scuola.

Di Marta Foresi

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre, arrivano i risultati della ricerca su violenza di genere, educazione sessuo-affettiva, consenso, manosfera e pornografia nella GenZ realizzata dalla Rete Nazionale Differenza Donna. La ricerca si basa su 1.100 testimonianze di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 21 anni. Ciò che emerge è che quattro ragazze su 10 subiscono la violenza di genere. Meno di 1 su 5 chiede aiuto. Il 33% dichiara di aver subito violenza (39% ragazze). Nel 74% dei casi, l’autore è conosciuto dalla vittima. Le tipologie più frequenti: violenza verbale (55%), psicologica (19%), sessuale (9%), fisica (9%), stalking-atti persecutori (4%). Il 29% non ne ha parlato con nessuno; l’81% non ha chiesto aiuto.

Quasi 4 su 10 (39%) hanno ricevuto immagini intime non richieste; il 45% ha ricevuto richieste di inviare foto intime, il 20% sì è sentito/a sotto pressione o obbligato/a a mandarle. Il 29% ha visto contenuti intimi condivisi senza consenso. Al 16% il/la partner ha chiesto la geolocalizzazione; il 21% ha geolocalizzato l’altro/a “per controllarlo/a”. Sul mancato consenso: quasi 1 ragazza su 3 ha accettato anche se non voleva. Il 25% delle ragazze si è sentita obbligata a compiere atti sessuali a fronte del 12% ragazzi. Il 7% ha ricevuto in chat in ambito scolastico/sportivo liste di ragazze stuprate.

Foto: Unsplash

Quasi 1 ragazzo su 4 ritiene che stereotipi derivino da differenze biologiche. La gelosia è accettabile ‘sempre’ o ‘in alcune circostanze’ per l’87%. L’11% pensa che se “una donna lo vuole davvero può impedire uno stupro”. Inoltre, ll 90% vuole programmi di educazione sessuo-affettiva obbligatori a scuola e il 16% non ha mai affrontato il tema della violenza di genere a scuola o all’Università.

“L’edizione 2026 conferma che i comportamenti di controllo e prevaricazione nelle relazioni d’intimità rimangono pervasivi e che stereotipi e pregiudizi di genere persistono, rafforzati da narrazioni mediatiche e ambienti digitali in cui gli algoritmi amplificano visioni misogine e antifemministe” afferma Alessia D’Innocenzo, Responsabile Prevenzione, attività con giovani e nelle scuole di Differenza Donna.