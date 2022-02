In Viaggio a Roma e Grayline Rome hanno lanciato il progetto “A San Valentino regala il cuore di Roma”, per scoprire le bellezze senza tempo della Capitale, dal Velabro alla Street Art di Tor Marancia.

Il cuore di Roma in quell’incantevole fazzoletto di città che è il Velabro, dall’Arco di Giano alla Bocca della Verità, la street art di Tor Marancia o una passeggiata alla scoperta dei Fantasmi e dei misteri della Capitale: In Viaggio a Roma e Grayline Rome invitano turisti e romani a scoprire le bellezze senza tempo della nostra straordinaria Capitale. Oltre alla classica confezione di cioccolatini e il tradizionale mazzo di fiori, quest’anno in tanti stupiranno il proprio compagno o compagna con uno dei 3 Tour guidati proposti dal progetto “A San Valentino regala il Cuore di Roma”. A partire da soli 20 euro, basta scegliere una data per tuffarsi in una delle tante meraviglie della Città Eterna.

Scopri di più – Prenota qui

1° Tour: dal Velabro all’Arco di Giano

La prima proposta di tour è alla scoperta del luogo simbolo della nascita di Roma! Dall’Arco di Giano alla Rupe Tarpea, dalla Bocca della Verità al Foro Boario, il Velabro è un piccolo quartiere del centro storico: un concentrato di bellezza, storia e mito poco conosciuto.

Luoghi del Tour:

• Piazza della Bocca della Verità

• Arco di Giano

• Chiesa di San Giorgio in Velabro

• Arco degli Argentari

• Rupe Tarpea

• Area di S. Omobono

• Chiesa di San Nicola in Carcere

• Foro Olitorio

• Foro Boario

Durata del Tour:

• 1 ora e 30 minuti

Data del Tour:

• A scelta, in base alle disponibilità

Prezzo del Tour:

• 21€; fino a 11 anni: 8€; Gratis fino a 5 anni



2° Tour: la street art di Tor Marancia

A pochi passi dalla Garbatella, da alcuni anni l’incredibile Street Art di Tor Marancia conquista i turisti di tutto il mondo. Grazie al progetto “Big City Life”, 22 artisti internazionali hanno trasformato il quartiere romano in uno dei musei a cielo aperto tra i più visitati. Il Tour guidato è con un esperto di arte che vive nel quartiere.

Durata del Tour:

• 1 ora e 30 minuti

Data del Tour:

• A scelta, in base alle disponibilità

Prezzo del Tour:

• 20€; fino a 11 anni: 8€; Gratis fino a 5 anni

3° Tour: i fantasmi e i misteri di Roma

Il terzo tour parte alla scoperta dei Fantasmi e i Misteri della Città Eterna, passeggiando tra i luoghi più enigmatici e scoprendo miti, costumi e folclore di un mondo magico, in cui il sacro si mescola col profano. (Prezzo: 21 euro)

Luoghi del Tour Guidato:

• Castel Sant’Angelo

• Via del Governo Vecchio

• Piazza Pasquino

• Piazza Navona

• Pantheon

• Piazza della Minerva

• Largo di Torre Argentina

• Piazza Mattei

Durata del Tour:

• 1 ora e 30 minuti

Data del Tour:

• A scelta, in base alle disponibilità

Prezzo del Tour:

• 21€; fino a 11 anni: 8€; Gratis fino a 5 anni

