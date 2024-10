Dal 4 al 10 novembre, Gran Canaria torna ad essere la capitale dell’inclusività e del divertimento con il Winter Pride 2024, che quest’anno celebra il suo 10º anniversario. A Maspalomas, una settimana di eventi e spettacoli per la community Lgbtq+. Sono attesi oltre 50mila partecipanti.

È ormai uno degli eventi più attesi a amati dalla comunità Lgbtq+ europea e internazionale: il Winter Pride 2024 torna dal 4 al 10 novembre a Gran Canaria, per festeggiare quest’anno il suo 10º anniversario. Maspalomas si trasformerà in un palcoscenico internazionale per la community Lgbtq+, offrendo una settimana di eventi e spettacoli imperdibili. Se ancora non hai prenotato il tuo posto per quest’occasione, è il momento di farlo: molti hotel sono già sold out, e gli eventi più richiesti del programma hanno registrato il tutto esaurito.

Un evento da record

Oltre 50.000 partecipanti attesi, di cui ben 40.000 turisti internazionali: l’edizione di quest’anno promette di essere la più grande di sempre. Il Winter Pride non è solo una celebrazione dell’orgoglio della comunità Lgbtq+, ma anche un’importante spinta per l’economia locale, generando un impatto economico stimato di 70 milioni di euro. Con una permanenza media di 9 notti, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. I principali visitatori provengono da Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Spagna, ma il Winter Pride attira sempre più persone da tutto il mondo.

Foto © winterpride.com

Spettacoli e artisti internazionali

Il cartellone artistico di quest’anno è il più ricco di sempre e gli spettacoli saranno indimenticabili per chi cerca intrattenimento di alto livello in un’atmosfera inclusiva e vibrante. Il palco principale sarà illuminato da star di fama internazionale come Cascada, 2 Unlimited, Robin S., Corona, Ultra Naté e Johnny Logan, solo per citarne alcuni.

Attività, Pride Walk e spazi inclusivi

La Pride Walk – in programma sabato 9 novembre dalle 15:00 – è sicuramente uno dei momenti più attesi del Winter Pride 2024. Una marcia simbolica per celebrare le diversità e rivendicare l’uguaglianza, che vedrà la partecipazione di circa 40.000 persone. Quest’anno ci sarà una novità importante: un’area dedicata esclusivamente alle donne lesbiche, per garantire un safe space, uno spazio inclusivo e sicuro all’interno del festival.

Come nella altre edizioni, non mancheranno le attività collaterali, come le escursioni per esplorare le bellezze naturali dell’isola, degustazioni di vino, sport acquatici e molto altro. In programma anche un Talent Show dove i partecipanti potranno esprimere il proprio talento.

Foto © winterpride.com

Gran Canaria: la tua meta invernale perfetta

Se stai pensando di partecipare al Winter Pride, ricorda che Gran Canaria offre molto di più. Dalle incantevoli spiagge di Maspalomas e Puerto de Mogán alla capitale Las Palmas, con i suoi palazzi barocchi, le architetture coloniali, i musei e la movida; dai suoi parchi e Canyon mozzafiato ai borghi segreti e alle affascinanti cittadine come Tejeda, Agaete, Arucas. Nell’isola di Gran Canaria potrai scoprire un’isola ricca di cultura, bellezze naturali e una calorosa accoglienza. Le dune di Maspalomas, con il loro paesaggio mozzafiato, sono solo una delle tante meraviglie che ti aspettano.

Con un mix perfetto di sole, mare, musica e un’atmosfera di festa, il Winter Pride Gran Canaria 2024 sarà un evento imperdibile per celebrare l’amore e la libertà. Sei pronto a vivere un’esperienza unica?

Per ulteriori informazioni:

www.grancanaria.com

www.winterpride.com