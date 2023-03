L’opera “L’amore è più forte della morte”, realizzata dall’artista olandese JDL, Judith de Leeuw, si è classificata tra i 10 finalisti di ‘Street art cities – Best street art awards 2022’.

La terza edizione di T.R.U.St – acronimo di Taranto Regeneration Urban and Street – si è conclusa lo scorso dicembre 2022. In 3 anni, il progetto ha posto la città pugliese sulle mappe degli epicentri europei più importanti per l’arte pubblica e Taranto è diventata così la capitale mediterranea della Street Art.

Undici artisti provenienti da tutta Europa hanno portato la loro arte in diversi quartieri della città, dalle periferie come Salinella e Paolo VI, fino al centro città. Dal 2020, sono 33 le opere realizzate in totale per T.R.U.St.

L’amore è più forte della morte, JDL © T.R.U.St, Taranto

Tra queste, c’è “L’amore è più forte della morte”, realizzata dall’artista olandese Judith de Leeuw su un palazzo del quartiere Paolo VI di Taranto. Dopo una selezione durata un anno, la community Street Art Cities ha individuato 100 murales in tutto il mondo e l’opera di JDL si è piazzata tra i 10 finalisti per il titolo di “Best Street Art of 2022 Awards”.

Tra i primi 100 murales, i graffiti italiani selezionati sono stati ben sette. I voti sono stati espressi dagli utenti di tutto il mondo attraverso l’app Street Art Cities.

progettotrust.it