A Roma la bellezza non è un privilegio per pochi, ma un patrimonio aperto e gratuito che abbraccia chiunque cammini tra le sue strade millenarie. Ecco tutti i musei e i siti archeologici gratis per residenti e turisti.

La Redazione

Non serve un biglietto costoso per viaggiare nel tempo tra i capolavori della storia, i reperti imperiali e i tesori nascosti nei palazzi storici della Città Eterna. Tutti i musei comunali e anche molti siti archeologici e luoghi d’arte della capitale aprono le porte gratuitamente a tutti i residenti (ed alcuni anche ai non residenti): una decisione promossa già da alcuni mesi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale per rendere l’arte accessibile alla cittadinanza. Dalle vestigia antiche agli spazi che custodiscono secoli di pittura e scultura, la città offre l’opportunità di vivere la grande arte senza barriere economiche. È un invito rivolto a cittadini e viaggiatori, per riscoprire le radici di un passato che continua a parlare al presente.

Musei gratis per i residenti*

Musei Capitolini

Centrale Montemartini

Mercati di Traiano

Museo dell’Ara Pacis

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia

Museo Civico di Zoologia

Area Sacra di Largo Argentina

Circo Massimo (solo area archeologica)

Museo della Forma Urbis

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo delle Mura

Museo Carlo Bilotti

Museo Pietro Canonica

Museo Napoleonico

Casa Museo Alberto Moravia (su prenotazione)

Villa di Massenzio

Museo della Repubblica Romana

e della Memoria Garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

(*Sono escluse le Mostre)

Siti archeologici comunali

gratis per i residenti*

Monte Testaccio

Mitreo del Circo Massimo

Ipogeo di Via Livenza

Ninfeo degli Annibaldi

Necropoli Ostiense

Sepolcri di Via Statilia

Sepolcro degli Scipioni

Colombario di Pomponio Hylas

Bastione Ardeatino

Museo del Teatro Argentina

Mura di Via Campania

Mura di Viale Pretoriano

Casina del Cardinale Bessarione

Casa dei Cavalieri di Rodi

(*Ingressi su prenotazione o aperture speciali)

Musei gratuiti per tutti

(anche non residenti)

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina

Casa Museo Alberto Moravia

La Domenica al Museo

Ogni prima domenica del mese, inoltre, sono gratuiti tutti i musei statali e comunali.

I principali musei inclusi a Roma sono:

Colosseo, Foro Romano e Palatino

Pantheon

Galleria Borghese

Musei Capitolini

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo

Terme di Diocleziano e Palazzo Massimo

Domenica al Museo – Elenco completo:

cultura.gov.it/domenicalmuseo