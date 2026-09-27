A Roma la bellezza non è un privilegio per pochi, ma un patrimonio aperto e gratuito che abbraccia chiunque cammini tra le sue strade millenarie. Ecco tutti i musei e i siti archeologici gratis per residenti e turisti.
La Redazione
Non serve un biglietto costoso per viaggiare nel tempo tra i capolavori della storia, i reperti imperiali e i tesori nascosti nei palazzi storici della Città Eterna. Tutti i musei comunali e anche molti siti archeologici e luoghi d’arte della capitale aprono le porte gratuitamente a tutti i residenti (ed alcuni anche ai non residenti): una decisione promossa già da alcuni mesi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale per rendere l’arte accessibile alla cittadinanza. Dalle vestigia antiche agli spazi che custodiscono secoli di pittura e scultura, la città offre l’opportunità di vivere la grande arte senza barriere economiche. È un invito rivolto a cittadini e viaggiatori, per riscoprire le radici di un passato che continua a parlare al presente.
Musei gratis per i residenti*
Musei Capitolini
Centrale Montemartini
Mercati di Traiano
Museo dell’Ara Pacis
Museo di Roma a Palazzo Braschi
Museo di Roma in Trastevere
Galleria d’Arte Moderna
Musei di Villa Torlonia
Museo Civico di Zoologia
Area Sacra di Largo Argentina
Circo Massimo (solo area archeologica)
Museo della Forma Urbis
Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Museo delle Mura
Museo Carlo Bilotti
Museo Pietro Canonica
Museo Napoleonico
Casa Museo Alberto Moravia (su prenotazione)
Villa di Massenzio
Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina
Museo di Casal de’ Pazzi
(*Sono escluse le Mostre)
Siti archeologici comunali
gratis per i residenti*
Monte Testaccio
Mitreo del Circo Massimo
Ipogeo di Via Livenza
Ninfeo degli Annibaldi
Necropoli Ostiense
Sepolcri di Via Statilia
Sepolcro degli Scipioni
Colombario di Pomponio Hylas
Bastione Ardeatino
Museo del Teatro Argentina
Mura di Via Campania
Mura di Viale Pretoriano
Casina del Cardinale Bessarione
Casa dei Cavalieri di Rodi
(*Ingressi su prenotazione o aperture speciali)
Musei gratuiti per tutti
(anche non residenti)
Museo di Casal de’ Pazzi
Museo delle Mura
Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina
Casa Museo Alberto Moravia
La Domenica al Museo
Ogni prima domenica del mese, inoltre, sono gratuiti tutti i musei statali e comunali.
I principali musei inclusi a Roma sono:
Colosseo, Foro Romano e Palatino
Pantheon
Galleria Borghese
Musei Capitolini
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo
Terme di Diocleziano e Palazzo Massimo
Domenica al Museo – Elenco completo:
cultura.gov.it/domenicalmuseo