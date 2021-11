Si chiama Stella Vita, lo hanno costruito studenti olandesi che lo hanno sperimentato con un viaggio unico. È il primo camper alimentato esclusivamente a energia solare

Alcuni studenti olandesi hanno scelto di viaggiare per 3.000 km a bordo di un camper a energia solare. Lo hanno costruito da soli e l’obiettivo era sperimentare un nuovo modo di viaggiare, green e sostenibile. Sono partiti da Eindhoven per arrivare a Tarifa, passando per Bruxelles, Parigi, Bordeaux, Madrid, a bordo di un futuristico camper completamente autosufficiente.

Il camper si chiama Stella Vita ed è alimentato esclusivamente grazie a pannelli solari posti sul tetto. La loro presenza garantisce fino a 730 km grazie all’energia ricavata da una giornata di sole. È possibile anche fare una doccia, guardare la TV, caricare i computer e cucinare. Il camper, che ha una velocità massima di 120 km/h, è una vera e propria casa mobile. Al suo interno ci sono, infatti, una cucina, un letto, una doccia e i servizi igienici.

I creatori di Stella Vita sono gli studenti della Eindhoven University of Technology. Per farlo, hanno ottenuto una licenza stradale dall’autorità automobilistica olandese che gli permettesse di guidare per tutta l’Unione Europa. Il lavoro è durato un anno e mezzo e il risultato non è solo un prototipo, ma un veicolo già pronto all’utilizzo, che aspetta solo di essere prodotto in larga scala e introdotto nel mercato.