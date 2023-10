“Rain”, il nuovo singolo di Jaboni, anticipa il suo primo ep. Il brano, prodotto da Giorgio Lorito, è dal 20 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Guarda il video.

“Quanto è bello lasciarsi andare, non aver paura che la pioggia ci bagni ma lasciare che lavi via di dosso tutte le nostre preoccupazioni“, afferma Jaboni. Il cantautore torna con “Rain” (GIL Produzioni) ad un anno di distanza dalla sua ultima pubblicazione.

Il quinto singolo di Jaboni è dal 20 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali e anticipa il primo ep in uscita entro la fine dell’anno. Il brano, prodotto da Giorgio Lorito, incarna l’essenza di un viaggio verso la riscoperta di sé stessi e l’abbandono delle preoccupazioni quotidiane. “Rain” è un inno all’umanità, un richiamo all’autenticità e alla consapevolezza di sé.

Venerdì 27 ottobre, Jaboni presenterà il nuovo brano a Roma a Largo Venue, in via Biordo Michelotti 2 al Pigneto, in occasione dell’evento “Latte Fresco”.

