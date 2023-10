La premier Meloni ha annunciato via social la fine della relazione con Andrea Giambruno dopo i clamorosi fuorionda di Striscia La Notizia, con le frasi imbarazzanti, volgari e sessiste rivolte ad una collega.

“La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui“. Con un breve post sui social, la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha annunciato la fine della relazione con il giornalista Mediaset, da mesi al centro di polemiche per le sue infelici uscite televisive. La decisione è arrivata dopo la messa in onda di Striscia La Notizia di alcuni clamorosi fuorionda, in cui Andrea Giambruno pronuncia con arroganza frasi imbarazzanti, volgari e sessiste rivolte ad una collega giornalista.

Tra le parole pronunciate dall’ex conduttore di “Diario del Giorno” su Rete4: “Posso toccarmi il pa..mentre ti parlo?“; “Per entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro, si sc..a“; “Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome“; “Tu sei aperturista? Perché non ti ho conosciuto prima?“.

Venerdì, nel suo breve post, Giorgia Meloni ha scritto:

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Le nostre strade si sono divise da tempo. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Mi colpiscono in casa mia ma non mi indeboliscono”.

Ma sul web, in migliaia hanno commentato, tra ironie e meme, le ipocrisie della leader di Fratelli di’Italia, che da anni, in nome della famiglia tradizionale, attacca le persone Lgbtq+, le famiglie arcobaleno e chi si batte per i diritti civili di tutte e tutti. Solo poche settimane fa, Meloni era a Budapest al fianco del premier sovranista Orban a lanciare invettive in nome di “Dio, patria e famiglia”. Da X, il nuovo Twitter, a Instagram in tanti si chiedono a quale famiglia si riferisse: “Dov’è la coerenza?“.

Dopo la bufera mediatica e politica che ne è scaturita, Giambruno è stato sospeso da Mediaset, che in una nota ha dichiarato: “L’Azienda sta valutando con attenzione i fatti”.

Foto © governo.it

