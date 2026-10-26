Il leader della sinistra brasiliana Lula ha vinto con 51,79% il ballottaggio: riconfermato presidente per la quarta volta, ha battuto il candidato di destra Bolsonaro che non riconosce il voto. L’ira di Trump che parla di brogli e contesta il risultato.

Di Marta Foresi



Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il leader della sinistra brasiliana è stato rieletto presidente del Brasile. Con lo scrutinio completato al 100%, la corte elettorale brasiliana ha dichiarato che Lula ha sorpassato lo sfidante di estrema destra Flávio Bolsonaro con il 51,79% dei voti contro il 48,21%. Circa 4 milioni di voti di differenza. L’annuncio è giunto al termine di una serata caotica nei seggi di tutto il Brasile, in seguito alla decisione, presa all’ultimo minuto, di prolungare le operazioni di voto di due ore. Bolsonaro ha dichiarato di non riconoscere il risultato del voto. La richiesta di Lula di tenere ancora aperti i seggi era giunta in seguito a problemi con gli autobus destinati al trasporto degli elettori a San Paolo e Salvador, due città in cui il presidente uscente gode solitamente di maggiore sostegno. La richiesta di Bolsonaro era invece legata alle forti piogge che hanno colpito il sud del Brasile, area in cui era favorito.

Il trionfo di Lula è un duro schiaffo a Trump, ma è anche un caso isolato in Sud America, dove quasi tutti i Paesi, negli ultimi anni, hanno eletto presidenti di destra, con l’eccezione del Messico e, appunto, del Brasile. Ora la maggiore economia dell’America Latina, con un PIL di 2,6 trilioni di dollari l’anno, probabilmente continuerà a opporsi alle richieste di Trump, nonostante la pressione esercitata dall’aumento dei dazi.