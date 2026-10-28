Elezioni in Israele: 53 seggi vanno al blocco Netanyahu, 48 alla coalizione di Eisenkot. Boom dei partiti arabi. Netanyahu: “Non permetteremo una coalizione con loro”. Il candidato della Lista Unita ha dedicato la vittoria ai palestinesi.

La Redazione

La coalizione di destra ed estrema destra religiosa di Netanyahu arriverebbe a 53 seggi, di cui 26 del Likud. Quella dell’opposizione a 48 seggi, di cui 21 del partito conservatore del generale Gadi Eisenkot, il principale avversario di Netanyahu. I partiti arabi, che costituiscono il terzo blocco e hanno offerto la loro collaborazione a Eisenkot, sono dati a 19 seggi: il loro miglior risultato di sempre (nel parlamento uscente avevano 10 seggi). Nessuno arriverebbe comunque alla maggioranza dei seggi in parlamento, 61 su 120.

I partiti arabi potrebbero essere decisivi: solo insieme a loro l’opposizione sionista arriverebbe alla maggioranza. Vanno ancora contate tra le 430mila e le 480mila schede di chi non ha votato nel proprio seggio, come per esempio i riservisti dell’esercito. Potere ebraico, il partito di estrema destra del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, ha ottenuto 7 seggi. Sionismo Religioso, altro partito di ultradestra del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, è a 6 seggi.

Netanyahu ha detto: “Non permetteremo una coalizione con partiti arabi”. Yousef Jabareen, leader del partito arabo con 12 seggi, Lista Comune, ha invitato a unire le forze contro il “governo dei massacri” di Netanyahu. Prima del voto Eisenkot aveva declinato l’offerta di formare un’alleanza, ma ora potrebbe ripensarci. Yair Golan, leader della sinistra nella coalizione di Eisenkot, è stato il primo a chiedere esplicitamente un accordo: “Non possiamo più accettare la distinzione razzista di Netanyahu tra voti degli ebrei e degli arabi”.