La Global Flotilla è al limite delle 90 miglia nautiche da Gaza, nella zona in cui sono state intercettate e attaccate le precedenti missioni. A breve è atteso “l’intervento” della marina israeliana che potrebbe arrestare i volontari. Israele: “Fermatevi e consegnate gli aiuti”. Meloni: “Irresponsabile insistere”. La replica: “Siamo noi che chiediamo responsabilità a istituzioni”.

La Redazione

Secondo i media di Tel Aviv, la marina israeliana si starebbe preparando a prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell’esercito, pur essendo acque internazionali. All’azione prende parte anche l’unità speciale Shayetet 13, per la presa delle navi. La Marina prevede di trasferire gli attivisti su una grande nave militare e di rimorchiare le imbarcazioni verso il porto di Ashdod, con la possibilità che alcune vengano affondate in mare. Israele non intende permettere alla flottiglia di entrare nelle acque della Striscia di Gaza, che occupa in contrasto con le norme del diritto internazionale.

In questo momento la Global Flotilla è al limite delle 90 miglia nautiche da Gaza, pari a circa 140 chilometri, nella zona in cui sono state intercettate e attaccate le precedenti missioni. Un sommergibile e navi israeliane hanno circondato questa notte le imbarcazioni. Gli attivisti raccontano: «Gli israeliani si avvicinano e si allontanano, ci mettono pressione psicologica».

Poco fa è arrivato l’appello di Israele: “Fermatevi e consegnate gli aiuti”, ha chiesto il governo. La premier Meloni è intervenuta dicendo: “E’ irresponsabile insistere”. La Flotilla ha così replicato: “Siamo noi che chiediamo responsabilità a istituzioni”.

Gaza: altri 42 morti nelle ultime ore

Intanto nella Striscia di Gaza, nelle ultime 24 ore, altri 42 palestinesi sono stati uccisi e 190 feriti dal fuoco israeliano. Lo ha riferito il ministero della Salute, precisando che cinque dei morti e 56 dei feriti erano in attesa di aiuti umanitari.

Il piano di Trump verso il No di Hamas

Secondo fonti palestinesi, Hamas e altre fazioni armate di Gaza sarebbero propense a rifiutare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per “porre fine” allo sterminio nella Striscia. Il piano, molto favorevole ad Israele, prevede il cessate il fuoco con una gestione politica della Striscia da parte degli Usa e di Tony Blair. Israele resterebbe a Gaza per “garantire la sicurezza”. Parlando ai generali convocati al Pentagono, Donald Trump ha minacciato Hamas che «espierà all’inferno» se respinge il suo piano per Gaza.