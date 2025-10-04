È stato uno uno dei cortei più partecipati di sempre. Il percorso di 4 km non è riuscito a contenere tutti, all’arrivo del corteo c’era ancora chi doveva partire. Gli organizzatori: “Siamo oltre un milione”. A fine manifestazione, guerriglia degli antagonisti e cariche della polizia sui manifestanti.

Foto e testi di Mauro Orrico

La manifestazione nazionale per la Palestina e la Flotilla è terminata poco dopo le 20. Nel pomeriggio, lungo le strade di Roma, ha sfilato una marea umana pacifica di un milione di persone arrivate da tutta Italia. La stazione Termini e molte altre stazioni della metro sono state gremite per tutto il pomeriggio e alcune chiuse per motivi di sicurezza. Durante il corteo, tanti gli slogan per la fine del genocidio, per la Global Sumud Flotilla e contro il governo Meloni e le complicità italiane con lo stato di Israele.

Circa un’ora dopo la fine del corteo, un gruppo di antagonisti – che era già stato respinto dai manifestanti nel corso della manifestazione – ha scatenato una guerriglia urbana nella zona tra via Merulana, via Lanza e piazza Vittorio andata avanti fino a tarda sera, con la polizia che ha caricato i manifestanti, molti dei quali giovanissimi. Ecco le immagini della giornata e i nostri video – reel di Instagram.

Foto di Mauro Orrico – FACE Magazine

PUBBLICITÀ