L’inclusività e l’accoglienza della Puglia conquistano anche il turismo Lgbtqi+. Gallipoli, con la spiaggia di Punta della Suina, è la località italiana preferita, davanti a Torre del Lago e Milano.

La Puglia è la regina delle vacanze Lgbtqi+ 2022. È il dato emerso dal sondaggio realizzato dal blog Gayly Planet e presentato da Pugliapromozione alla 38° Convention Globale del turismo IGLTA (International Gay and Lesbian Travel Association), organizzata con Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, che si è svolta per la prima volta in Italia dal 26 al 29 ottobre scorso, all’UNAHotels Expo Fiera di Milano.

Il 63% della comunità – proveniente da USA, nord Europa, Asia, America – sceglie in generale l’Italia per l’offerta di relax, cultura, avventura e divertimento e Gallipoli è la località italiana preferita (28%) davanti a Torre del Lago in Toscana (25%) e Milano (8%), insieme alla spiaggia di Punta della Suina (30%).

Cresce anche la riserva naturale di Torre Guaceto, nel cuore della Valle d’Itria, che quest’anno ha ospitato la prima edizione di Sherocco Festival.

L’inclusività e l’accoglienza si confermano essere elementi fondamentali per le vacanze in Puglia, ancora una volta una delle regioni più amate e visitate dai turistə di tutto il mondo.