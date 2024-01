Coalizioni divise sul voto sardo. Meloni punta sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, ma Salvini sostiene il governatore Solinas. M5s, Pd e sinistra candidano Alessandra Todde, ma ci sarà anche Renato Soru, con Azione.

La Redazione

Domenica 25 febbraio, la Sardegna torna al voto per eleggere il nuovo presidente di Regione. L’attuale presidente Christian Solinas, eletto nel 2019 con il 47%, è arrivato ultimo in un recente sondaggio di Swg sul livello di gradimento dei “governatori” italiani e non sarà il candidato del centrodestra, che sul suo nome si è spaccato. Fratelli d’Italia ha scelto di puntare sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Solinas, invece, ha il sostegno di Matteo Salvini e del Partito sardo d’Azione. Anche Forza Italia potrebbe candidare la propria consigliera regionale Alessandra Zedda. Nel centrodestra nazionale, tuttavia, i leader promettono che correranno uniti, ma ad oggi il compromesso sembra ancora lontano. Dietro lo stallo sulle candidature del centrodestra in Sardegna c’è la partita del Veneto: Fdi vorrebbe un suo canditato, ma per la Lega è impensabile sacrificare la sua roccaforte. La proposta di legge presentata alla Camera dal Carroccio per il terzo mandato ai governatori aprirebbe alla possibilità di un ter per Luca Zaia, rendendo più facile il passo indietro di Solinas in Sardegna.

Le divisioni celano (non troppo) le faide interne alle coalizioni, facendo emergere le tensioni in vista delle Europee di primavera. E cambia ben poco anche nel centrosinistra. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sosterranno la pentastellata Alessandra Todde, ma in campo ci sarà anche Renato Soru che può contare sull’appoggio di Azione, +Europa e di diverse liste.

La legge elettorale per le elezioni in Sardegna non prevede il doppio turno: sarà eletto governatore il candidato più votato. Se dovesse ottenere tra il 25% e il 40% dei voti ci sarà un premio di maggioranza del 55% dei seggi, oltre il 40% invece il premio sarà del 60%. Si può esprimere un voto disgiunto, mentre la soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni e del 5% per le liste non coalizzate.