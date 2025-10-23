Dall’eremo di San Antonio Abad, dove è iniziata la storia della città ai palazzi coloniali e le spiagge dorate: Las Palmas de Gran Canaria è vivace e vibrante, l’ideale per chi cerca sole, relax e cultura tutto l’anno.

Di Mauro Orrico

Storia, paesaggi mozzafiato, cucina locale e una vibrante vita notturna. Las Palmas de Gran Canaria, capitale dell’isola di Gran Canaria, è una città che sa conquistare, un affascinante connubio tra cultura, bellezze naturali e un ricco patrimonio storico e architettonico. Ogni angolo della città racconta una storia unica, dalle strade acciottolate del centro storico Vegueta alle onde perfette per il surf della Playa de Las Canteras, la spiaggia dalla sabbia dorata in pieno centro. Ecco un itinerario di viaggio per scoprire le sue meraviglie.

Eremo di San Antonio Abate

Eremo di San Antonio Abate

Nel cuore del quartiere Vegueta, l’Eremo di San Antonio Abate è un angolo di tranquillità che risale al XV secolo. Qui Cristoforo Colombo pregò nel 1492, il giorno prima di intraprendere il suo viaggio verso le Americhe. Recentemente riaperta al pubblico dopo i lavori di restauro, la piccola cappella è un luogo di preghiera e riflessione, immerso in un’atmosfera di pace.

Mercato di Vegueta

Vegueta è un autentico tuffo nel passato: fondato nel 1478, è il centro storico di Las Palmas. Passeggiando tra le sue stradine acciottolate, si possono ammirare le facciate delle case coloniali. Il suo Mercato è il cuore pulsante della gastronomia locale. Qui, tra bancarelle colorate, si possono acquistare prodotti freschi come frutta, verdura, pesce e formaggi. È anche il luogo ideale per assaporare piatti tipici canari in uno dei suoi ristoranti.

Cattedrale di Santa Ana

Cattedrale di Santa Ana

Dominando la Plaza de Santa Ana, la Cattedrale di Santa Ana è un capolavoro dell’architettura gotica e neoclassica. La sua costruzione iniziò nel 1497 e proseguì per secoli. Salendo sulla torre, si può godere di una vista panoramica mozzafiato sulla città e sul porto. È nota anche come la Catedral de Canarias, poiché fino al XIX secolo è stata l’unica cattedrale di tutto l’arcipelago.

Municipio

Situato nella Plaza de Santa Ana, il Municipio è un esempio di architettura coloniale spagnola. Ospita gli uffici del governo locale e, sebbene non sempre accessibile al pubblico, merita una visita per ammirarne la facciata e l’ambiente circostante.

Casa de Colón

Casa di Colombo

La Casa de Colón (Casa di Colombo) è un museo che celebra il legame tra Cristoforo Colombo e le Canarie. Si ritiene che Colombo, per riparare La Pinta, soggiornò qui nel 1492 durante il primo dei suoi quattro viaggi, tre dei quali fece scalo sull’isola. La Casa è l’antica residenza dei governatori di Las Palmas. Il museo offre esposizioni sulla storia delle sue spedizioni e sull’influenza delle Canarie nelle sue rotte.

Pueblo Canario

Il Pueblo Canario è un angolo di tradizione canaria nel quartiere di Ciudad Jardín, nel cuore della città. Costruito negli anni ’30, il villaggio ricrea l’architettura tipica delle Isole Canarie, con case colorate e piazze accoglienti. Ospita anche il Museo Néstor, dedicato all’arte locale.

Molo Sportivo

Il Molo Sportivo è un punto di riferimento per gli appassionati di sport acquatici. Conosciuto per ospitare eventi internazionali di vela e regate, tra cui la ARC è anche un luogo ideale per passeggiare lungo il mare e godersi l’atmosfera marina.

Auditorium Alfredo Kraus

Situato sulla costa, l’Auditorium Alfredo Kraus è un capolavoro di architettura moderna progettato da Óscar Tusquets. Ospita eventi musicali di rilievo internazionale e offre una vista spettacolare sull’oceano Atlantico. È anche sede di importanti festival e congressi.

Playa de Las Canteras

Playa de Las Canteras

Con i suoi tre chilometri di sabbia dorata e acque calme, protette dalla barriera corallina naturale chiamata La Barra, la Playa de Las Canteras è una delle spiagge urbane più belle d’Europa. È un luogo ideale per nuotare, fare surf, sup, windsurf, giocare a beach volley o semplicemente rilassarsi al sole. Il lungomare di Las Canteras è un susseguirsi di ristoranti e caffè dove gustare piatti tipici canari, cocktail e tapas.

Teatro Pérez Galdós a Triana

Art Nouveau a Triana

Triana è il quartiere ideale per gli amanti dello shopping e dell’architettura. Le sue vie sono fiancheggiate da negozi eleganti, caffè storici e palazzi in stile Art Nouveau. La Calle Mayor de Triana è stata dichiarata monumento storico nazionale per i suoi edifici costruiti nel corso della storia da numerose famiglie armatoriali, negli stili architettonici tipici dei secoli che vanno dal XVIII al XX. Poco distante si trova il Teatro Pérez Galdós, un teatro storico dedicato al famoso scrittore canario Benito Pérez Galdós. Vale la pena assistere a uno spettacolo o semplicemente visitare l’edificio per apprezzarne la magnificenza architettonica.

Poema del Mar – Foto © Mauro Orrico

Poema del Mar

Il Poema del Mar è un acquario moderno che offre un viaggio attraverso gli ecosistemi marini. Con oltre 350 specie distribuite in vasche spettacolari, come il gigantesco Oceanarium con la sua vetrata panoramica, il Poema del Mar è un’attrazione imperdibile per ammirare la vita marina e le sue meraviglie. Il suo design innovativo e le aree tematiche ricreano ecosistemi unici che trasportano i visitatori tra gli oceani del mondo.

Museo Canario

Il Museo Canario è dedicato alla storia preispanica delle Isole Canarie. Ospita una vasta collezione di reperti archeologici, tra cui mummie, ceramiche e strumenti antichi, offrendo uno spunto interessante per comprendere le origini dell’arcipelago.

CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno)

Il CAAM è il principale museo di arte contemporanea delle Canarie. Situato nel quartiere Vegueta, ospita mostre temporanee di artisti internazionali e locali, promuovendo il dialogo tra culture attraverso l’arte.

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología

Il Museo Elder è un centro interattivo dedicato alla scienza e alla tecnologia. Con esposizioni su temi come l’astronomia, la fisica e la biologia, offre un’esperienza educativa e divertente per tutte le età. È anche noto per le sue proiezioni nel planetario.

La vita notturna

Spettacoli musicali e teatrali sono ospitati dall’Auditorium Alfredo Kraus, dal Teatro Pérez Galdós o dal Teatro Cuyas. Per cenare o per bere un drink in un’atmosfera tranquilla, l’offerta è davvero ricca a Vegueta con moltissimi ristoranti, osterie e bar all’aperto, ma anche a Triana. Per una lunga notte di musica, si consiglia la zona del Porto, la spiaggia di Las Canteras, i dintorni della Plaza de Santa Catalina e il Molo Sportivo.

Informazioni utili

Come muoversi. Due delle principali stazioni degli autobus, situate nel Parco di San Telmo e nel Parco di Santa Catalina, mettono perfettamente in comunicazione tutte le zone della città.

Autobus turistico. Una buona opzione per spostarsi in città è quella di prendere l’autobus turistico, che ferma nei punti di maggiore interesse.

Sítycleta. Così si presenta il nuovo sistema di biciclette pubbliche di Las Palmas de Gran Canaria.

Un innovativo servizio di noleggio composto da circa 400 smart bike, tra i primi servizi pubblici in Spagna a disporre di biciclette intelligenti.

Credits foto © Turismo de Gran Canaria

