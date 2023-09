La fiera del cibo di strada ogni venerdì, l’alta cucina gourmet degli chef stellati e quella tradizionale slovena: le migliori esperienze culinarie di Lubiana, per tutti i gusti e tutte le tasche.

Di Marta Foresi

Anche a tavola, Lubiana è variegata e vivace, antica e contemporanea, raffinata e cosmopolita. Che ci si trovi nelle bancarelle del mercato o nei numerosi bistrot moderni, l’enogastronomia slovena è un universo ricchissimo in grado di accontentare ogni visitatore. Tra piatti caserecci o di alta cucina, brunch trendy e locali vivaci per serate con gli amici, Lubiana è il posto giusto per una vacanza da vivere e gustare a 360 gradi, ogni giorno dell’anno. Il cuore verde e sostenibile d’Europa, patria del celebre architetto Jože Plečnik, con le sue opere patrimonio mondiale dell’UNESCO, Lubiana è una città creativa nel cuore del Vecchio Continente, a pochissimi passi dall’Italia, ricca di teatri, eventi e festival, tutto l’anno. Dopo essere stata eletta “European Best Destination 2022”, da pochi mesi Lubiana è stata anche insignita del prestigioso titolo di “City Break 2023” (Migliore città europea per soggiorni brevi) da European Best Destinations, il noto portale di viaggi dedicato alla promozione della cultura e del turismo in Europa.

La vivacità di Lubiana è anche nella sua ricca tradizione enogastronomica e partire per un viaggio o un week end in città, significa anche scoprire i piatti tipici sloveni e i ristoranti in cui poterli assaggiare.

Foto: Nea Culpa; Matevž Kostanjšek © Ljubljana Tourism

La cucina slovena

La cucina slovena si è sviluppata lungo i secoli nelle trattorie e ristoranti caserecci dove ancora oggi si respira e si assapora l’atmosfera e la storia più autentica del Paese. Gli ingredienti locali freschi sono alla base della gastronomia tradizionale, arricchita dalle numerose particolarità regionali e dalle idee innovative e originali degli chef moderni.

Tra i piatti più conosciuti della tradizione, la Kranjska klobasa (salsiccia carniolana) è il piatto sloveno più famoso, documentato fin dal 1896. La Potica (gubana) è un dolce di pasta lievitata, con vari ripieni. Sono conosciuti ben oltre 80 ripieni diversi e tra le più popolari, vi è la potica con dragoncello, noci, ciccioli o semi di papavero, tipica soprattutto della Slovenia centrale. La Prekmurska gibanica è un dolce succulento, ripieno di semi di papavero, ricotta, noci e mele. Gli Štruklji (struccoli) si propongono con vari ripieni e si possono consumare come piatto unico, contorno o dolce. Nella preparazione si possono usare vari tipi di pasta, si possono cuocere o bollire, sono dolci o salati. Il Kraški pršut è invece il gustoso prosciutto crudo del Carso: si ricava dalla coscia di maiale essiccata all’aria ed è perfettamente abbinabile con un bicchiere di vino rosso del Carso, il Teran (Terrano), famoso anche per le sue caratteristiche salubri. Un salto in Klobasarna (Salsicceria) è, dunque, sicuramete d’obbligo.

Foto: Matevž Kostanjšek © Ljubljana Tourism

Nella cucina slovena, ritroviamo anche influenze della cultura dei Balcani e il burek è un piatto a base di pasta sfoglia con origini turche ma famoso in tutti i Paesi dell’ex Yugoslavia. Alcuni anni fa, il Guardian lo ha inserito nella lista dei cibi di strada più amati al mondo. A Lubiana possiamo assaggiarlo in uno dei numerosi chioschi di strada, come ad esempio il Nobel burek e l’Olimpija, ormai diventati dei veri e propri “luoghi cult”. L’influenza dei Balcani la ritroviamo anche nei tanti piatti a base di carne grigliata, come i cevapcici e la pljeskavica nel pane lepinja.

Lubiana vanta anche una ricca offerta di cibo salutare e di qualità, con spuntini leggeri, smoothie, frappè e piatti vegetariani. La tendenza degli ultimi anni sono gli hamburger gourmet di carne di manzo biologica: i migliori si trovano da Pop’s Place, Lars & Sven e Hood Burger. Hot Horse propone invece burger di qualità di carne equina.

Il Mercato di Lubiana

Che Lubiana ami il cibo lo si intuisce subito, fin dalle prime ore del giorno assaporando la colazione tipica presso le vivaci bancarelle del Mercato Centrale o sotto i portici dei mercati coperti, progettati dal celebre architetto Jože Plečnik. Un tour guidato accompagna i turisti, raccontando i suoi angoli nascosti e interessanti aneddoti e assaggiando le bontà di stagione presso stand e punti vendita delle aziende agricole dei dintorni di Lubiana. La visita si conclude con una colazione a base di prodotti locali freschi e tipici, che vale la pena conoscere e gustare.

Ogni venerdì, nel mercato centrale si svolge la Cucina aperta: un’occasione imperdibile per esplorare la grande varietà di sapori sloveni.

I migliori ristoranti

La cucina tradizionale incontra la contemporaneità, nei ristoranti gourmet dei migliori chef della città. Negli ultimi anni, Lubiana sta vivendo un boom della gastronomia di qualità e i volti, le attività e i piatti tradizionali tipici stanno diventando noti in tutto il mondo.

Ben 18 ristoranti della città sono stati selezionati e premiati dalla Guida Michelin, mentre l’ente Tourism Ljubljana ha realizzato, in collaborazione con la guida Gault&Millau Slovenia, il progetto Qualità di Lubiana, un marchio di valutazione delle diverse attività, come i ristoranti, bar, pasticcerie, hamburgherie: un’ottima guida per scoprire i migliori punti vendita cittadini. Quali sono i ristoranti con il punteggio più alto?

• Ristorante Strelec

• JB Ristorante

• Harfa

• Cubo

• Gostilna As

• Landerik

• Grič

• AFTR

• Peti 181

I vini di Lubiana

La Regione di Lubiana, come l’intera Slovenia, offre un’eccezionale diversità di vini di qualità. I vini sloveni spesso sorprendono ottenendo importanti premi e riconoscimenti, ma le quantità prodotte sono piuttosto ridotte, per le piccole dimensioni del Paese. Pertanto, non sono ampiamente disponibili a livello globale e quindi molti vini non sono conosciuti ovunque.

La tradizione enologica in Slovenia è lunga e ricca, come testimonia anche la storia della la vite più antica del mondo che cresce proprio a Maribor.

Dove gustare i vini sloveni? I migliori ristoranti e le tante enoteche della città offrono ai propri ospiti ampie selezioni di ottimi vini sloveni. Da non perdere, poi, il Festival del vino e la Strada del vino di Lubiana.

Sul sito web dell’ente del Turismo di Lubiana è possibile prenotare escursioni enologiche in tutte e tre le regioni vinicole slovene, alla scoperta dei tesori delle cantine di tutta la Slovenia.

Merita sicuramente una visita la maggiore attrazione di Lubiana: l’esperienza enologica del Castello comprende la visita alla vite, al vigneto – con le sue 1050 viti – e all’Enoteca del Castello, in cui c’è una collezione dei migliori vini sloveni.

Foto: Nea Culpa; Matevz Kostanjsek © Ljubljana Tourism

November Gourmet

L’autunno a Lubiana è la stagione perfetta per gustare buon cibo e buon vino e novembre è il mese più gastronomico della città. Già a partire da settembre e ottobre partono rassegne e altri eventi in ambito enogastronomico, ma il Festival November Gourmet Ljubljana presenta il meglio che Lubiana offre nel campo dell’arte culinaria. Appuntamenti, workshop e degustazioni hanno luogo in vari luoghi della città. Il ricco programma prevede eventi come la “Strada del vino di Lubiana”, il “Festival sloveno dei vini” e l’evento conclusivo “November Gourmet Finale”. Il programma del festival è consultabile sul sito web visitljubljana.com.

Foto: Marko Delbello Ocepek; Nea Culpa © Ljubljana Tourism

Visite e gite gastronomiche

L’autunno è anche il periodo ideale per prenotare visite e gite gastronomiche, che includono degustazioni presso vari ristoranti nel centro di Lubiana e in campagna. I tour sono l’occasione perfetta per partecipare ai workshop gastronomici e a una tradizionale serata slovena con cena, musica e ballo. Le visite gastronomiche della città sono a cura di Ljubljana Tourism, come la visita “Sapori di Lubiana”, “Esperienza del vino di Lubiana” ed “Esperienza della birra di Lubiana”.

