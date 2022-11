Lonely Planet incorona la regione ‘cuore verde d’Italia’: l’Umbria è ‘Best in travel 2023’, unica destinazione italiana nell’annuale top list.

‘Best in Travel’ è la consueta pubblicazione annuale di Lonely Planet che raccoglie le esperienze di viaggio da non perdere nel prossimo anno, selezionate grazie al contributo di staff, autori, blogger ed editori. Quest’anno, l’unica italiana scelta per il 2023 è l’Umbria, il “cuore verde d’Italia”.

La regione spicca nella categoria ‘Sapori’, come “un territorio capace di attrarre per la sua variegata offerta enogastronomica ancor di più il prossimo anno quando si svolgeranno una serie di appuntamenti volti a celebrare i 500 anni della morte del Perugino – il più importante pittore del Quattrocento – e i 50 anni di Umbria Jazz”.

Trionfa la tradizione di coltivatori, produttori e artigiani umbri. A partire dagli oli, perché l’Umbria è terra di ulivi: dai colli Orvietani, del Trasimeno, Martani, Amerini e dalla fascia olivata da Assisi a Spoleto nasce l’olio DOP tra i più premiati. E poi c’è il buon vino: dal Sagrantino di Montefalco, pieno di spessore, ai beverini Grechetto di Todi, Trebbiano Spoletino e Orvieto. I sapori regionali che hanno conquistato Lonely Planet sono anche i tipici formaggi e i salumi di Norcia, nota per la loro lavorazione, in abbinamento con le inconfondibili confetture alla cipolla di Cannara o al sedano nero di Trevi.

Materie prime d’eccellenza sono le patate di Colfiorito, le tante tipologie di legumi, come il farro di Monteleone di Spoleto, la fagiolina del Trasimeno e la lenticchia IGP di Castelluccio, l’unica coltivata a 1500mt e conosciuta in tutto il mondo.

Perfetti per ogni palato sono poi i dolci, come il panpepato di Terni, la rocciata di Foligno o di Assisi, le pinoccate perugine, i tozzetti con lo zafferano di Cascia, il torciglione, il celebre cioccolato, lavorato artigianalmente in ogni forma e declinazione.

“È motivo di vanto e di orgoglio assistere da protagonisti alla presentazione della nuova edizione del Best in Travel 2023 edita da Lonely Planet” che è “riferimento per i viaggiatori globali” commenta l’assessora al Turismo di Regione Umbria, Paola Agabiti. Si tratta di “un ulteriore riconoscimento al valore del nostro territorio e alla qualità delle sue produzioni alimentari ed enologiche, che fregiano l’intera regione di un sigillo di pregio e ne fanno un attrattore per turisti ed appassionati di tutto il mondo”.