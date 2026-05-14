L’arte contemporanea pakistana sta guadagnando sempre più interesse a livello internazionale. Abbiamo intervistato uno degli artisti contemporanei più interessanti pakistani, Zahid Mayo.

Intervista di Luca Fortis

Zahid Mayo è nato e cresciuto in una piccola città del Punjab, Alipur Chatha. Quattro anni dopo la sua famiglia si è trasferito a Madrassa Chatha, dove ha iniziato la sua istruzione primaria. Ha imparato la calligrafia nei primi anni di scuola, dove il Takhti Mashq (esercizio di scrittura calligrafica) era una parte importante dell’apprendimento. Successivamente ha sviluppato interesse per il disegno e la poesia. Ben presto ha trasformato i muri del villaggio nelle sue superfici, utilizzando al meglio i gessetti rubati dalla scuola e pezzi di carbone della stufa per i suoi primi disegni. Zahid si è trasferito a Lahore nel 2005 per studiare arte, laureandosi al National College of Arts nel 2013. Le sue opere possono essere viste nelle gallerie o sugli alberi nei parchi e ai bordi delle strade o, a volte, anche sui corpi delle persone. Mayo è un artista visivo indipendente, che oggi vive e lavora a Lahore.

In foto: Zahid Mayo (via Instagram)

Zahid, dove è cresciuto?

Sono nato in un villaggio nel distretto di Wazir Abad, ho frequentato una scuola pubblica dove ci insegnavano calligrafia e disegno. È così che ho iniziato, da bambino nel piccolo villaggio in cui vivevo. Disegnavo animali, piante, qualsiasi cosa vedessi. Abitavamo fuori dal villaggio, lungo una strada che la gente usa per andare in altri piccoli centri. Le persone si fermavano a comprare frutta da noi. Io disegnavo su ogni superficie.

Quando ha iniziato a disegnare?

All’inizio, a cinque anni, disegnavo figure fantastiche. Un giorno una persona mi chiese se fossi in grado di disegnare cose realistiche. Lui mi disegnò una figura molto realistica; era la prima volta che vedevo qualcosa del genere, era come un miracolo. Da quel momento tutto ciò che vedevo nel villaggio diventò una fonte d’ispirazione. Piante, animali—dato che non avevamo la televisione, la realtà era il mio mondo. Esploravo la campagna quando non ero a scuola. Ero affascinato dai colori del sapone che la gente usava per lavare i vestiti. Ogni giorno, quando tornavo a casa, mio padre mi sgridava e mi chiedeva dove fossi stato. I miei genitori erano molto tradizionali e severi.

Quando ha capito che l’arte poteva diventare un lavoro?

Crescendo, andai in una scuola in un distretto vicino. Anche se avevo imparato ad andare in bicicletta, decisi di andarci a piedi ogni giorno. Questo mi permetteva di osservare il mondo intorno a me. Non avevamo telefoni cellulari; le persone passavano ancora del tempo insieme. Ci incontravamo sotto vecchi alberi, giocavamo a carte, a scacchi e parlavamo. Sotto uno di essi c’era anche una televisione, e la gente guardava insieme le notizie o i film. C’era un ragazzo che studiava legge a Lahore. Ci chiedeva spesso cosa volessimo fare da grandi. Io gli dissi che volevo diventare artista. Siccome avevo sempre matite con me, disegnai qualcosa per lui—alberi con mucche che pascolavano sotto. Lui mi disse che potevo andare a studiare al College of Art di Lahore. Alla fine trovai il modo di andare davvero a Lahore. Mi ci vollero tre giorni solo per trovare il college, e mi dissero che non potevo essere ammesso perché prima dovevo completare altri livelli di studi. Così tornai al villaggio e dissi alla mia famiglia che volevo diventare artista, la presero molto male.

Cosa gli dissero?

Mi dissero che dovevo studiare informatica. Lo feci per due anni, ma non superai gli esami. I miei genitori poi mi obbligarono a lavorare la terra con loro, cosa che feci per sette mesi. Un giorno capii che stavo sprecando la mia vita e che si vive una sola volta.

Cosa fece allora?

Decisi di lasciare tutto e tornare a Lahore per provare a diventare artista. Non fu facile, ma non fu nemmeno così difficile—in realtà, tutto sommato, fu divertente. Lavorai in una fabbrica di ceramica, poi nel 2005 iniziai a fare schizzi delle persone per strada. Cominciai al Forte di Lahore. In qualche modo sopravvivevo; le persone mi davano foto dei parenti da trasformare in disegni. Iniziai anche a frequentare una scuola d’arte. Alla fine riuscii a iscrivermi al College of Art di Lahore, dove studiai tutto—dalla scultura alla pittura, qualsiasi cosa mi affascinasse. Mi specializzai in pittura. Ma a un certo punto mi chiesi: oltre a guadagnare disegnando persone, cosa stavo offrendo alla società?

Cosa fece?

Decisi di fare arte pubblica nelle strade. Era una sfida perché la società ha ancora molti problemi con l’arte figurativa, quindi decisi di creare opere urbane usando la calligrafia, che è molto amata. Iniziai a scrivere poesie sui muri, sugli alberi. Se la gente me lo chiede, lo faccio anche in caffè, ristoranti e spazi culturali.

Può parlare di alcune di queste opere?

Una delle opere che amo di più l’ho realizzata su un treno abbandonato in una vecchia stazione nel 2018. Vi ho scritto una delle mie poesie, in cui parlavo di me stesso, dicendo che come figlio di Adamo sono una figura di gesso e che la mia esistenza è misteriosa come una giungla. A volte l’ombra della giungla ci protegge dal sole; altre volte il sole ci brucia. La poesia parla del cammino che percorro, a volte pieno di spine e a volte doloroso. A volte non riesco a sentire o capire, sono nell’oscurità, ma nonostante questo c’è molta luce.

Come reagisce il pubblico alla sua arte di strada?

Le persone sono molto curiose; amano le opere, ma non capiscono perché qualcuno dovrebbe farlo senza essere pagato. Per esempio, sto progettando di creare un laboratorio comunitario nel mio villaggio per condividere conoscenze ed esperienze, e anche i miei amici locali mi chiamano pazzo e mi chiedono cosa ci guadagni. A volte sono anche sospettosi, perché non capendo, pensano che ci sia qualcos’altro dietro. Il progetto dovrebbe iniziare presto. Mi piace molto fare arte sugli alberi; spesso scrivo lettere dell’alfabeto sui loro tronchi, in base alla forma degli alberi. La gente ama molto queste opere.

Qual è la sua filosofia?

La mia filosofia è molto semplice: ognuno di noi ha bisogno di sogni semplici e personali—non quelli che la società capitalista o predefinita ci ha sempre imposto. La vita è complessa e ognuno deve trovare la propria luce personale. Altrimenti si finisce per vivere la vita che gli altri vogliono per te. Si rischia semplicemente di lavorare, sposarsi, avere figli e invecchiare. È un’illusione che serve solo a favorire certe classi sociali che ti influenzano fin dall’infanzia, attraverso la televisione o i social media. Ma così i sogni vengono uccisi. Le persone continuano a produrre altre persone che poi vengono manipolate in massa. Anche alcune proteste finiscono per contribuire al sistema. A volte persino l’artista o l’intellettuale che diventa famoso è felice del proprio ego ma finisce per rafforzare il sistema.

Cosa si può fare?

L’unico modo per uscire da questo sistema è tornare a valori semplici: coltivare il proprio cibo, non comprare da multinazionali che stanno distruggendo il pianeta. Smettere di usare plastica, per esempio. Deve esserci un equilibrio tra tradizione e una buona forma di evoluzione. La curiosità deve essere stimolata per non restare statici—ma non attraverso i social media, bensì tramite centri comunitari dove si fa arte, si parla di ecologia, del pianeta, della vita. Per questo sto lanciando il progetto nel villaggio. In molte parti del mondo, molte persone stanno tornando in campagna per creare nuove forme di comunità ecologiche. A volte è meglio che scrivere libri. Non si tratta di dire “no” a tutte le tecnologie, ma di trovare un buon equilibrio. Anche la medicina tradizionale deve essere compresa per non perdere questo sapere. Le persone sognano Marte, ma non salvano la Terra. Tutto deve essere fatto con equilibrio. Amo le lotte personali e pratiche. Bisogna vivere i propri ideali—questa è la vera modernità.

Sono questi gli obiettivi del progetto nel suo villaggio?

Il mio primo obiettivo è combattere l’abbandono scolastico. Ho visto troppe volte come la società non dia seconde possibilità ai giovani che, pur essendo molto intelligenti, si sono allontanati dalla scuola. Una volta usciti, nessuno offre loro un’altra opportunità. Per questo voglio creare uno spazio dove possano avere una seconda possibilità.

Quali sono le sue forme d’arte preferite?

La poesia e la musica possono essere le forme d’arte più pericolose, perché possono essere rivoluzionarie. Amo dipingere poesie e calligrafia sulla pelle delle persone, sui vestiti. Creo abiti con varie forme di calligrafia. Di recente sono stato in residenza per alcuni mesi negli Stati Uniti. È stata un’esperienza molto interessante. È stato bello incontrare persone da tutto il mondo. A Philadelphia ho realizzato due murales—uno in un caffè. Faccio anche performance: mi filmo mentre scrivo poesie su me stesso, sul mio corpo o su uno specchio. Ma il Pakistan non è sempre pronto per le performance. Durante il COVID abbiamo realizzato progetti artistici. Quando i santuari sufi erano chiusi, un amico mi chiese di scrivere una poesia sul suo corpo, mentre danzava una danza sufi, per strada vicino a un santuario. La poesia è guarigione; passo dalla pittura alla poesia, mescolando tutto.

Quando ha iniziato a scrivere poesie?

Ho iniziato alle scuole elementari. In terza elementare scrissi una poesia e l’insegnante mi diede 3 rupie. Non mi considero un poeta, ma uso le poesie che scrivo per la mia arte.

Qual sarà il prossimo progetto su cui lavorerà?

Dipingerò il mio viaggio in America, le persone che ho incontrato. Durante il viaggio ho fatto schizzi, le persone che ho incontrato avevano origini molto diverse. Ora voglio trasformarli in opere. Voglio anche creare arte usando una tecnica antica realizzata con pelle di cammello trattata.

Foto credits © Zahid Mayo

instagram.com/zahid.mayo