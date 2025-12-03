È finito l’incontro tra Putin, Witkoff e Kushner. Per Mosca: “Non ci sono ancora compromessi sui territori, la Russia continuerà le trattative, ma parte del piano Usa è inaccettabile”. Salta l’incontro Witkoff-Zelensky”.

I colloqui di martedì al Cremlino tra Vladimir Putin, l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump sono durati 5 ore. La Russia continuerà le trattative con gli Usa per una pace in Ucraina nelle persone dell’inviato speciale Steve Witkoff e di Jared Kushner, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalla Tass. È l’ultimo tassello finora circa i colloqui per la chiusura della guerra. Il consigliere diplomatico del Cremlino ha anche specificato che “non è stata ancora trovata alcuna soluzione di compromesso (sui territori), parte del piano Usa è inaccettabile, ma alcune proposte americane possono essere discusse”. Secondo Ushakov, la discussione è stata “utile” e “costruttiva”, ma “c’è ancora molto lavoro da fare” per raggiungere un accordo e “la pace non è né più vicina né più lontana”. Intanto è saltato l’incontro tra Witkoff e Zelensky.

Ieri sera, dopo i colloqui al Cremlino, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato: “Temo che qualcuno dei nostri alleati sia stanco. L’obiettivo della Russia è che l’America si disimpegni da questa situazione”.

Crosetto: Kiev non potrà sopportare più guerra

Il ministro della Difesa Guido Crosetto al Tg5 ha affermato: “L’Ucraina deve tenere conto del fatto che stiamo parlando della loro nazione. Deve tenere conto del fatto che sono morti oltre 700.000 ucraini per difendere la loro nazione. Ci sarà il punto in cui l’Ucraina non potrà più sopportare questa guerra continua per cui necessariamente dobbiamo fare in modo che si arrivi alla pace. È un’altra cosa che dico da tre anni ma una sola persona l’ha impedita finora, Putin”.