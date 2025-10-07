La plenaria del Parlamento Europeo ha votato a scrutinio segreto per l’immunità a Ilaria Salis: 306 a favore, 305 contrari. L’eurodeputata di Avs: “Una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo”.

Ilaria Salis si è salvata per un voto. Il sì della Plenaria dell’Eurocamera alla sua immunità è arrivato con 306 voti favorevoli e 305 contrari. Nella votazione gli astenuti sono stati 17. Cento, invece, gli assenti rispetto al complesso degli eurodeputati.

“Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. Dimostra che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte”, ha scritto in una nota Salis. “Siamo tutti antifascisti“, ha scritto poco dopo su X pubblicando l’immagine che la ritrae in Aula a Strasburgo.

Ilaria Salis è accusata di lesioni aggravate nei confronti di militanti neonazisti ungheresi. Salis si è sempre dichiarata innocente, ha rifiutato il patteggiamento e ha chiesto di essere giudicata dai tribunali italiani, dopo aver denunciato le condizioni durissime e disumane a cui è stata sottoposta nelle carceri ungheresi. Da europarlamentare, si è fatta portavoce delle battaglie per i diritti dei detenuti.

Le reazioni della politica

“Bene la difesa dello Stato di diritto su Ilaria Salis. Il voto conferma che in questo Parlamento c’è molto da fare e da lavorare, e c’è spazio per vincere e difendere l’Europa e i suoi valori. Lo abbiamo fatto e lo faremo sempre”, ha dichiarato Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo.

Di tutt’altro tenore le dichiarazioni del centrodestra. “Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!”, commenta sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

