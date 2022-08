Il 5 e 6 agosto, musica elettronica, artisti internazionali e attività turistiche nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto, in Salento. Tra gli ospiti, Frank Bretschneider, Gajek, Julia Reidy e Matilde Davoli.

Saranno due giorni di innovazione musicale, relax ed esperienze autentiche lontane dal turismo di massa. Torna Avant Festival, il boutique festival musicale che anche quest’anno porta in Salento un fine settimana di vacanza di qualità, tramite la commistione di un ventaglio di iniziative diurne e serali. Venerdì 5 e sabato 6 agosto 2022, sono in programma concerti ed attività turistiche come trekking, degustazioni e visite guidate.

Il programma di musica dal vivo offre qualità e raffinatezza, con nomi internazionali e locali. Super ospite di questa edizione è Frank Bretschneider, musicista e compositore tedesco che esplora i territori dell’elettronica sperimentale, glitch e ambient, e co-fondatore dell’etichetta Raster.

Arrivano ad Avant Festival anche Gajek, produttore elettroacustico tedesco affiliato alle note etichette discografiche Monkeytown Records e Throttle Records, Julia Reidy, chitarrista sperimentale australiana con un live con voce, chitarra ed elettronica, Ursula Winterauer, in arte Gischt, producer e performer austriaca, fondatrice dell’etichetta Ventil Records. Matilde Davoli, sound designer e cantautrice con esperienza decennale, presenta insieme alla band il live del suo ultimo album ‘Home’.

Ad aprire e chiudere i live, nei suggestivi spazi del Castello di Corigliano, i dj set funk, disco, house, ambient ed elettronica, con Zanca, Rebecca Wilson, Max Nocco e Francesco Fisotti.

Avant Festival è anche l’occasione per esplorare gli angoli più suggestivi del Salento, con le attività di trekking e le degustazioni. Sabato 6 agosto, organizzatori, artisti e spettatori visitano la costa otrantina partendo dal Porto di Otranto, passando per lo spettacolare Lago di Bauxite e giungendo fino alla Baia Orte, dove è previsto un bagno ed un pranzo di gruppo fronte mare con specialità della tradizione. L’incontro è fissato alle ore 11.30 presso il Bar del Porto (Via del Porto 6, Otranto), con inizio del trekking alle ore 12.00 e pranzo alle ore 14.00 (evento su prenotazione obbligatoria: avantfestivalitaly@gmail.com).

Il direttore artistico e presidente dell’associazione Sud Sonico, Ludovico Esposito, descrive il festival come “un piccolo mondo temporaneo in cui musica, enogastronomia, paesaggi e lo stare insieme scorrono fluidi e lasciano un forte ricordo. E’ bellissimo vedere che la musica riesce a imprimere tracce indelebili, sia nei territori che nelle persone. Siamo fieri di “usare” la musica per generare impatti socio-culturali, economici ed occupazionali significativi e riconosciuti a livello nazionale ed europeo”.

La seconda edizione di AVANT è organizzata da Sud Sonico in collaborazione con Digital In Berlin, e sostenuta dagli enti Forum Austriaco di Cultura Roma e Goethe-Institut Neapel, con la direzione visiva di Grupppo, e la collaborazione di Digital In Berlin, Castello Volante di Corigliano d’Otranto, Nuvole – Ristorante in Terrazza, Eventuale, i4Balconi, Corte Dei Francesi, Arten Events, 18 Meridiano e Baia Orte.

Il Programma

Venerdì 5 agosto – Music

Castello Volante di Corigliano d’Otranto

h.20.00 – Francesco Fisotti (dj set)

h. 21.30 – Live Music

Julia Reidy (live)

Matilde Davoli (live)

h. 23.00 – Rebecca Wilson (dj set)

Sabato 6 agosto – Trekking + Pranzo

Otranto, Orte

h.11.30 – Incontro al Porto di Otranto -> Bar del Porto

h. 12.00 – Trekking

h. 14.00 – Pranzo presso Lido Orte

Evento su prenotazione obbligatoria, per info: avantfestivalitaly@gmail.com

Sabato 6 agosto – Music

Castello Volante di Corigliano d’Otranto

h.20.00 – Max Nocco (dj set)

h. 21.30 – Live Music

Gischt (live)

Gajek (live)

Frank Bretschneider (live) presents ‘Pochen’ (Italian premiere)

h. 23.30 – Zanca (dj set)

Avant Festival 2022

instagram.com/avant_festival

facebook.com/avantfestival.southitaly

avantfestivalitaly@gmail.com