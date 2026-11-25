Si tratta della tassa sui ricchi che se ne vanno dall’Italia proposta dal governo. Le cifre che l’esecutivo si aspetta di ricavare però sono molto modeste: circa 6,74 milioni di euro all’anno, per poi dimezzarsi dopo cinque anni.

La Redazione

Nella legge di bilancio per il 2027, il governo di Giorgia Meloni ha introdotto la “exit tax”, una tassa su chi trasferisce all’estero i propri capitali finanziari. Una scelta insolita che ha sorpreso in tanti, per un governo che soprattutto negli anni scorsi ha introdotto diverse agevolazioni fiscali per attrarre dall’estero persone ricche. La proposta ha suscitato critiche da parte di Forza Italia e del mondo dell’imprenditoria.

La legge di bilancio non è ancora stata approvata dal parlamento e può subire modifiche: è probabile che anche l’exit tax venga cambiata con un emendamento. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha detto che il governo è aperto a cambiare la legge.

La tassa si dovrebbe applicare a chi trasferisce la residenza fiscale fuori dall’Italia con almeno 2 milioni di redditi e con distinguo rispetto all’atteggiamento fiscale dei Paesi di destinazione. Sarebbe coinvolto chi ha risieduto in Italia per almeno 6 degli ultimi 10 anni, e la tassa entrerebbe in vigore dal 1° gennaio. Le cifre che il governo si aspetta di ricavare dalla tassa sono molto modeste: 6,74 milioni di euro all’anno, che dovrebbero poi dimezzarsi dopo cinque anni per la possibilità di chiedere un rimborso a certe condizioni.