Le fotografie sono le vere protagoniste delle pareti della casa. Ecco come decorare una parete con le foto, giocando con le forme, le dimensioni e la disposizione.

Quando si è in fase di arredamento degli ambienti domestici, molto spesso capita di trovarsi di fronte ad una o più pareti vuote che non si sa proprio come riempire. La soluzione più comune è l’acquisto di quadri e stampe. Un’alternativa molto apprezzata, perché permette di donare un tocco di personalità alle stanze, è decorare le pareti vuote con le fotografie. Non c’è niente di meglio che dare colore ad un muro posizionando le foto che più si amano sulle pareti di casa.

Se fino a qualche anno fa si preferiva disporre i propri ricordi su un mobile o un comò, oggi sono le fotografie le vere protagoniste delle pareti della casa. I modi in cui si può decorare una parete con le foto sono numerosi: si può giocare con le forme e le dimensioni delle cornici oppure con la disposizione delle stesse. Ad esempio, se si vogliono utilizzare scatti di viaggio, un’idea originale è disporli su una cartina geografica, così da creare il proprio atlante di ricordi.

Via libera alla creatività e alla fantasia nella scelta della disposizione. Il consiglio è optare per la soluzione che più si adatta ai propri gusti personali e che sia in grado di mettere in risalto le foto. Che si opti per una disposizione geometrica e simmetrica oppure per una disposizione più caotica e (apparentemente) casuale, non bisogna sottovalutare la scelta delle foto!

3 consigli per creare una composizione fotografica d’effetto

Le fotografie sono la rappresentazione materiale di momenti importanti vissuti da soli o in compagnia. Mettere in mostra i propri ricordi rendendoli protagonisti di una delle stanze di casa è la scelta migliore per donare alla propria abitazione un tocco di unicità e personalità. Ecco alcuni consigli per creare una composizione fotografica d’effetto:

• 1. individuare la parete o l’angolo della casa da decorare: il primo passo è individuare qual è l’angolo della casa che si vuole dedicare alla disposizione delle fotografie. Generalmente, i punti più indicati sono la parete della zona living alle spalle del divano e la parete della camera da letto di fronte al letto;

• 2. scegliere le foto: che si tratti di foto di viaggi o ritratti di famiglia, a colori o in bianco e nero, è preferibile che ci sia continuità e un filo conduttore tra tutte le fotografie;

• 3. scegliere le cornici per foto: a giocare un ruolo importante in questa fase sono il filo conduttore che unisce le fotografie selezionate e lo stile dell’arredamento. Si può optare per una cornice a giorno, priva di decori e dettagli, oppure, se si vuole giocare con la fantasia e i colori, per una cornice più vivace e stravagante; le cornici per foto presenti nel catalogo di Leroy Merlin sapranno andare incontro a entrambe le esigenze.

Non resta che disporre le foto sulla parete. Si comincia prendendo bene le misure. Successivamente, si fanno delle prove, disponendo fogli di carta sul muro, per immaginare l’effetto finale. Solo quando si è sicuri della disposizione, è possibile procedere bucando il muro e appendendo le foto.

3 idee per disporre le foto sulla parete in modo originale

In base al tema scelto, al numero di fotografie selezionate e alla dimensione delle stesse, è possibile disporre gli scatti sulla parete in tanti modi diversi. Ecco 3 idee per disporre le foto sulla parete in modo originale:

• foto polaroid: un modo originale per disporre i propri ricordi sulla parete è utilizzando il formato polaroid. Rappresenta la soluzione ideale per chi vuole dare un tocco vintage al proprio appartamento! Un’ottima idea è disporle in sequenza, appendendole ad un filo e, perché no, mettendole in risalto installando sulla parete una piccola catena luminosa;



• foto di viaggi: per le famiglie che amano i viaggi non c’è modo migliore per disporre gli scatti che evidenziando tutte le mete visitate. Ad esempio, si può rappresentare sulla parete un atlante stilizzato e posizionare l’immagine nel luogo in cui è stata scattata oppure scegliere cornici decorate che rimandano alle mete visitate;



• giocare con le dimensioni: nel caso in cui non ci sia un tema predominante, si può decidere di giocare con le dimensioni delle fotografie (e delle cornici). Una valida soluzione è stampare una fotografia grande e posizionarla al centro della parete, appendendo intorno tutte le altre foto, di dimensione inferiore.

Indipendentemente dal modo in cui si sceglie di disporre gli scatti, decorare le pareti di casa con le fotografie è l’ideale per creare un’atmosfera familiare, calda e accogliente.