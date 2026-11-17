Nel secondo trimestre del 2026, il reddito reale pro capite delle famiglie italiane è sceso dell’1%: è il dato peggiore tra i Paesi sviluppati. Per l’Ocse, le cause sono l’inflazione e la diminuzione delle prestazioni sociali.

La Redazione

I dati dell’Ocse parlano chiaro: dal primo al secondo trimestre del 2026, l’Italia si è impoverita dell’1%. Il reddito reale pro capite delle famiglie italiane si riduce sempre di più, dopo essere aumentato dello 0,4% nei primi tre mesi dell’anno. Nello stesso periodo il Pil reale pro capite ha registrato una crescita dello 0,2%, ma da un lato l’inflazione è salita all’1,4% e dall’altra sono diminuite le prestazioni sociali nette.

Tra i 20 paesi per i quali sono disponibili dati, 12 hanno registrato una crescita del reddito reale pro capite delle famiglie, mentre 8 hanno riportato una contrazione e quello italiano è il dato peggiore, tra le economie dei Paesi sviluppati. Nell’ambito delle economie del G7, la crescita del reddito reale pro capite delle famiglie è scesa dallo 0,4% allo 0,0% nel secondo trimestre del 2026.

Tra gli altri paesi Ocse, l’aumento più marcato del reddito reale pro capite delle famiglie è stato osservato in Polonia, dove la crescita delle retribuzioni dei lavoratori e dei redditi netti da capitale ha spinto tale indicatore verso l’alto del 2,5%. Il calo più consistente nel secondo trimestre del 2026 è stato registrato in Cile, con una flessione del 3,5% – dovuta a una maggiore inflazione e all’aumento della disoccupazione.

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