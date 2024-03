Non si fermano nelle Università italiane le proteste per Gaza: i collettivi chiedono che siano interrotte le collaborazioni con gli atenei di Israele. Hanno già aderito Torino e la Normale di Pisa. E dopo Pasqua sarà un’altra settimana di agitazione in tutta Italia.

La Redazione

Oltre 20 atenei sono mobilitati contro le partnership con l’Università di Israele, per la guerra in corso a Gaza e nei Territori Palestinesi, dove i morti sono ormai più di 32 mila dal 7 ottobre. Lo stato di agitazione dei collettivi non si arresta e dopo Pasqua è prevista una settimana di proteste negli atenei di Roma, Torino, Bari, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Reggio Calabria ed altri. Nella Capitale, è stato occupato per qualche ora il rettorato della Sapienza e la polizia è intervenuta per non permettere lʼentrata in Aula magna a circa 200 studenti.

Alla protesta hanno aderito anche centinaia di professori che hanno firmato la petizione per la sospensione degli accordi con l’Università di Tel Aviv. La lotta dei gruppi studenteschi di tutta Italia ha già ottenuto i primi risultati a Torino e a Pisa. L’Università del capoluogo piemontese, il 7 marzo scorso, è stata la prima a sfilarsi dall’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele. Anche la Scuola Normale di Pisa ha chiesto di rivalutare il bando Maeci Italia-Israele, con una mozione proposta dagli studenti e poi approvata a maggioranza dalle componenti del Senato accademico. Nel testo si chiede “il rilascio degli ostaggi e di un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza al fine di scongiurare l’ulteriore aggravarsi di una situazione umanitaria ormai disperata, che si configura ogni giorno di più come un’inaccettabile forma di punizione collettiva della popolazione palestinese”.

Foto: J. Leimola- Unsplash

Gli studenti hanno espresso soddisfazione e commentato così: «Abbiamo scioperato dalla nostra quotidianità, bloccando le lezioni e la mensa il 20 marzo per rompere una normalità basata sul silenzio e per interrompere la complicità tra i saperi che produciamo e le guerre: davanti a un genocidio la neutralità è complicità. Il senato ha prodotto un documento in cui la Normale si impegna a evitare ogni forma di collaborazione con la filiera bellica e la produzione di tecnologie a scopi militari o di oppressione della popolazione civile, con particolare riferimento alla situazione a Gaza».

Dopo le festività pasquali, dal 3 al 10 aprile sarà un’altra settimana di mobilitazione in quasi tutti gli atenei italiani.