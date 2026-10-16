Sabato a Roma ha sfilato il grande corteo della Cgil contro la Manovra e il riarmo: “Siamo 100mila”, ha detto Landini. Venerdì è stata la giornata delle proteste degli studenti in tutto il Paese per il “No Meloni Day”. Erano 400mila secondo gli organizzatori.

La Redazione

Sulla scia delle manifestazioni che stanno coinvolgendo gli studenti di tutta Europa, anche in Italia si annuncia un autunno di protesta nelle scuole e in tutto il Paese. “Il 20 novembre la Cgil proclamerà lo sciopero generale in questo Paese. Non ci fermerà nessuno, andiamo avanti con forza”, ha detto il segretario generale Maurizio Landini dal palco della manifestazione della Via Maestra a Roma insieme a oltre cento associazioni laiche e cattoliche. Lo slogan: “Lavoro, pace, ambiente, welfare, Costituzione”. “Siamo più di 100mila”, ha dichiarato Landini che ha rilanciato la patrimoniale sulle grandi ricchezze perché “se a chi ha un patrimonio netto di 2 milioni si chiede di versare un contributo di solidarietà dell’1%, si recuperano 25 miliardi, che si possono investire in sanità, scuola, affitti”. Sotto il palco l’abbraccio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte e foto con gli altri due leader del campo largo, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che hanno partecipato al corteo terminato in piazza del Popolo.

Scontri a Milano e Torino

Piazza Duomo a Milano è stata teatro di scontri molto violenti tra manifestanti e agenti. La manifestazione è partita con l’esplosione di bombe carta e fumogeni. Alcune persone, anche a volto coperto, hanno gettato oggetti contro le forze dell’ordine che hanno effettuato più cariche. Il sindaco Beppe Sala ha condannato quanto accaduto: “Violenze ingiustificabili, ma la politica non strumentalizzi”. A Torino, invece, un gruppo di incappucciati ha assaltato e devastato una libreria Feltrinelli.

Le scuole in piazza venerdì

Venerdì è stata l’attesa giornata del ‘No Meloni Day’, proclamata dagli studenti per protestare contro le scuole che cadono a pezzi, opporsi ai fondi per l’industria bellica e al riarmo, al Dl Valditara, gridare la propria contrarietà al decreto sul tetto agli immigrati a scuola ed esprimere solidarietà ai colleghi francesi. Cortei di giovanissimi, oltre 400mila secondo gli organizzatori, sono scesi nelle piazze delle maggiori città italiane, da Torino a Padova, da Bologna a Roma, Napoli e Cagliari. E non sono mancati gli scontri e le cariche delle forze dell’ordine, soprattutto a Torino ed a Roma, dove i sindacati di polizia parlano di una decina di agenti feriti.

Meloni: “Tutti condannino le violenze”

Sugli scontri, la premier Giorgia Meloni ha detto: “L’opposizione condanni le violenze”. La segretaria Pd Elly Schlein ha così risposto: “Non è colpa degli autotrasportatori e degli agricoltori che protestano se i prezzi della benzina sono insostenibili. Non è colpa degli studenti che protestano se non riescono a pagare gli affitti e le scuole cadono a pezzi. Il governo si occupi di dare risposte concrete, questo dovrebbe fare un governo. Ci sono le nostre proposte concrete sul tavolo, Meloni pensi agli italiani anziché prendersela con loro”.