Dopo il rilascio dei 20 ostaggi israeliani e dei 1.966 prigionieri palestinesi, Trump ha parlato alla Knesset e ha chiesto di graziare Netanyahu. Poi è volato in Egitto per il vertice con 29 leader mondiali, ma della fase 2 poco o nulla è stato deciso.

La Redazione

Come previsto dall’accordo sulla prima fase del cessate il fuoco a Gaza, lunedì è stato il giorno della scambio degli ostaggi. Sono 20 quelli israeliani, gli ultimi ancora in vita, liberati da Hamas e rientrati a Tel Aviv. Poco dopo, le autorità israeliane hanno rilasciato i 1.966 palestinesi detenuti. Pullman con a bordo i prigionieri sono arrivati già a Ramallah in Cisgiordania, accolti da una folla in festa.

Lo show di Trump alla Knesset

“Alba storica, le vittorie diventino pace”, ha detto, accolto da lunghi applausi Donald Trump alla Knesset, il parlamento di Tel Aviv. Poi, le frasi shock sulle armi usate per il genocidio di Gaza: “Netanyahu mi ha chiesto così tante armi, gli ho dato le migliori. Le ha usate bene. Bibi mi chiamava così tante volte: puoi procurarmi quest’arma, quell’arma, e altre di cui non avevo mai sentito parlare”.

Il discorso di Donald Trump alla Knesset è stato interrotto brevemente dalla protesta di due deputati del partito Hadash-Ta’al contro il genocidio di Gaza. I due parlamentari sono stati allontanati dall’aula per aver sventolato cartelli. Uno dei cartelli recava la scritta: “Riconoscete la Palestina“.

Foto © dai profili social di Benjamin Netanyahu

Il vertice in Egitto

Lunedì pomeriggio a Sharm el Sheikh, in Egitto, i rappresentanti di una trentina di paesi si sono incontrati e alcuni hanno firmato un documento molto vago sul futuro della Striscia di Gaza.

Trump, che ha presieduto l’incontro insieme al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, l’aveva descritto come l’inizio della “fase due”, ma è uscito ben poco di concreto. Il presidente Usa ha confermato che Hamas sarà forza di polizia palestinese per un periodo di transizione. Le prossime fasi dell’accordo saranno discusse in futuro.

Il presidente dell’Egitto Al-Sisi, dopo la firma dell’accordo, ha dichiarato: “Il popolo palestinese ha diritto all’autodeterminazione e a un futuro che non sia sopraffatto dalla guerra. Ha diritto alla libertà e a vivere in uno Stato indipendente fianco a fianco di Israele”.

Al vertice era presente anche la premier italiana Giorgia Meloni che ha detto: “Grande successo di Trump. Noi pronti a fare la nostra parte. Se l’Onu lo chiede implementeremo presenza militare”.

PUBBLICITÀ