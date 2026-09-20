Alle elezioni amministrative in Germania, l’AfD è prima in Pomerania, mentre la sinistra di Linke vince a Berlino con la candidata Elif Eralp che ha detto: “Fatta la storia, da oggi cambiamo la nostra città”. Travolta la Cdu del cancelliere Merz: “Un disastro”.

La Redazione

In Germania vincono gli opposti. Alle amministrative del Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Afd è in vantaggio con il 37,8%, la Spd è seconda e prende il 36,3%. La Cdu è data al 5,1%. Alle amministrative di Berlino, invece, il partito di sinistra Die Linke è in testa con 25,8%. La Cdu che esprime il sindaco uscente segue al 20%. L’ultradestra di Afd si piazza la terzo posto con il 13,8%, in netto vantaggio rispetto al 2023 quando ebbe il 9,1% delle preferenze, ma in calo rispetto ai sondaggi. Elif Eralp, candidata sindaca della Linke, ha così commentato il risultato: “Care berlinesi e cari berlinesi a oggi cambiamo la nostra città. Abbiamo scritto la storia oggi a Berlino. Il segnale dell’amore e della giustizia hanno vinto contro l’odio”.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz , il grande sconfitto, ha dichiarato: “Oggi abbiamo due elezioni con due risultati molto diversi. In Meclembrugo il risultato è un disastro, non possiamo abbellirlo. Nella nostra città il nostro candidato era in una situazione molto difficile”. Merz ha negato le dimissioni e ha affermato di voler “portare avanti il Paese”, sottolineando che la risposta sarà “fare le riforme”. “Mi assumo la responsabilità”, ha spiegato come cancelliere e come presidente del partito.

La leader dell’AfD, Alice Weidel, ha esultato per il risultato in Pomerania e ha esortato il cancelliere federale Friedrich Merz a “trarre le conseguenze” dai risultati deludenti ottenuti dalla Cdu alle elezioni regionali. Weidel ha dichiarato: “Questo significa chiaramente, a livello federale, che Mez deve trarne le conseguenze. Deve farlo per il suo partito e anche per la Germania”. L’obiettivo dell’AfD sarebbe quello di avviare, a lungo termine, trattative con la Cdu.