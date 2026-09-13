Il centrosinistra è in vantaggio di un solo seggio con il 51,3%: Magdalena Andersson è in testa sugli avversari di centrodestra guidati dal premier uscente Ulf Kristersson al 46,8%. Arretra l’estrema destra, ferma al 17,2%. Socialdemocratici al 28,4%, Sinistra all’8% e Verdi al 7,5%.

La Redazione

Secondo i primi dati, il divario tra il blocco di centro-sinistra, guidato dai Socialdemocratici di Magdalena Andersson, e quello di centro-destra, guidato dai Moderati del premier uscente Ulf Kristersson si è ridotto ad un solo seggio a metà dello spoglio. Ora tutto è incerto, tranne il flop dell’ultradestra di Jimmie Akesson, considerato dai sondaggi degli ultimi giorni come il possibile vero vincitore della tornata elettorale. La sua formazione, i Democratici Svedesi, secondo i primi dati si è fermata al 17,2%.

La coalizione di centrosinistra, formata da Socialdemocratici, Verdi, Centro e Sinistra, è in testa al 51,3%. Il centrodestra, formato da Moderati, Liberali e Democratici Svedesi (Sd), si è invece fermato al 46,8%.

Magdalena Andersson è stata la prima donna premier in Svezia e ha portato Stoccolma nella Nato.

L’estrema destra ha battuto in lungo e in largo il Paese, con i suoi slogan anti-migranti e provando a tenere da parte le origini al limite del filo-nazismo per accaparrarsi i voti dell’elettorato moderato. In tanti, in Europa, si attendevano che l’onda nera partita con il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt facesse tappa anche a Stoccolma, ma così non è stato. Nelle ultime ore, a muoversi contro il possibile ingresso nel governo dell’ultradestra, sono stati anche diversi volti noti locali, come Greta Thunberg, la cantante Zara Larsson e il compositore degli Abba, Benny Andersson. Tutti hanno lanciato appelli a votare per il ritorno del centrosinistra – e delle politiche ambientali – al governo.

Se le previsioni dei primi dati saranno confermate, spetterà a Magdalena Andersson formare il nuovo governo avviando delle consultazioni. Un compito che in ogni caso si annuncia tutt’altro che agevole per l’ex prima ministra nata ad Uppsala.