Questa notte, la Marina israeliana ha intercettato la nuova flotta a circa 120 miglia nautiche da Gaza, in acque internazionali. Gli arrestati sono 150, tra cui medici e giornalisti, 12 sono italiani. Tel Aviv: “Verranno espulsi rapidamente”. Oggi i movimenti per la Palestina tornano in piazza.

La Redazione

La nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition, la Conscience, e le altre otto barche a vela delle Thousands Madleens sono state attaccate e abbordate questa notte all’alba dalla Marina israeliana. “I volontari della missione sono stati attaccati e rapiti dalle forze israeliane mentre si trovavano in acque internazionali, diretti ad aprire un corridoio marittimo verso Gaza. Si tratta di volontari provenienti dall’Italia. La flottiglia stava navigando nel rispetto del diritto internazionale, al di fuori della giurisdizione israeliana”, hanno scritto gli attivisti della Freedom Flotilla Coalition sui social.

Israele ha confermato gli arresti degli attivisti e il trasferimento verso il porto di Ashdod. Il ministero degli Esteri di Tel Aviv ha assicurato: “Verranno espulsi rapidamente”.

Le reazioni

Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato: “Sono una decina gli italiani fermati, verrà prestata tutta l’assistenza necessaria”. Per Arturo Scotto (Pd), che è stato uno dei quattro parlamentari a bordo della prima Flotilla: “Si ripete lo stesso copione, non spegnere i riflettori su Gaza”. Così come Marco Croatti (M5s): “L’esercito israeliano lo ha fatto ancora, ci vediamo in piazza”. Il team legale della Flotilla attacca Israele: “Grave violazione del diritto internazionale che mette in luce l’impunità con cui Israele continua ad agire”.

L’Italia oggi torna a protestare, tra presidi e manifestazioni di solidarietà verso la Freedom Flotilla e la popolazione di Gaza. A Roma è previsto – dalle 18.30 – un corteo da Colosseo a Piramide, con il percorso che si snoda in via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo e piazzale Ostiense. A Napoli appuntamento in piazza Municipio dalle 18.00, a Milano alle 18 in Piazzale Lodi, a Bologna alla stessa ora in piazza Maggiore.

