In Albania, monta la protesta di piazza contro il resort di Kushner, genero di Trump e vicino ai coloni di Israele e all’Idf. Da giorni, migliaia di persone sono in strada a Tirana, al grido di “Giù le mani da Vjosa-Narta”. Gli scontri e i tentativi di repressione non hanno fermato i cortei.

La Redazione

Migliaia di persone sono scese nelle strade di Tirana in questi giorni per protestare contro il progetto di un resort di lusso legato al genero del presidente degli Usa Donald Trump, Jared Kushner, previsto su diversi ettari del paesaggio costiero protetto Vjosa-Narta a Zvernec e sull’isola adriatica disabitata di Sazan. I manifestanti hanno intonato slogan come “L’Albania appartiene agli albanesi” mentre mostravano cartelli con la scritta “Giù le mani da Vjosa-Narta”. L’accusa al governo è di voler svendere il Paese a Trump e ad Israele. Nonostante i tentativi delle forze di polizia di reprimere le proteste, i cortei sono stati enormi e le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Il ruolo di Israele

L’enorme progetto speculativo è legato anche ad Israele. La società di Kushner “Affinity Partner” fa affari in tutto il mondo e investe in imprese legate ai coloni e all’Idf, l’esercito israeliano.

Il governo di Tel Aviv da tempo punta sul Mediterraneo per avere uno sbocco navale

in Europa, ufficialmente “per contenere la Turchia”. Il 22 dicembre 2025, Israele, Grecia e Cipro hanno firmato a Gerusalemme il Piano di cooperazione militare per il 2026: lo scopo mai nascosto è la spartizione del Mediterraneo orientale, un’area strategica che lambisce l’Adriatico.