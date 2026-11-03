Lunghe code ai seggi in Georgia, New York, Michigan e Pennsylvania: martedì gli Stati Uniti hanno votato per le elezioni di midterm. Per il New York Times, probabile maggioranza democratica sia alla Camera che al Senato.

La Redazione

Martedì gli Stati Uniti hanno votato per le midterm, le elezioni in cui si rinnova gran parte del Congresso (l’intera Camera e un terzo del Senato) e che si svolgono a metà del mandato presidenziale. Per Donald Trump la tornata è stata il suo ultimo test elettorale: avendo già ricoperto due mandati, il tycoon non potrà correre per il 2028. Alla luce dei primi risultati, il New York Times prevede che i democratici abbiano il 93% di chance di vincere la Camera e il 78% il Senato.

In Michigan, il dem Abdul El-Sayed ha vinto e diventa il primo senatore musulmano negli Usa: era una delle sfide più attese. Un’altra sfida molto attesa è stata quella in Georgia: qui il democratico Jon Ossoff ha vinto la corsa al Senato mantenendo il proprio seggio. L’Obama bianco, così come è soprannominato, ha battuto il repubblicano Mike Collins

Donald Trump, in attesa dei risultati, ha attaccato Fox News, emittente da sempre considerata vicina ai repubblicani. “Gli ascolti di Fox News sono in netto calo (del 27%!) perché dedicano troppo tempo a occuparsi dei Democratici ossessionati da Trump! Tutte le persone che un tempo guardavano Fox e ora non lo fanno più, hanno capito il motivo”. Ha scritto Trump su Truth, attaccando uno dei suoi network di riferimento.

I dati definitivi sono attesi per la mattinata di mercoledì.