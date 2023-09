Visitare la città attraverso gli occhi di Jože Plečnik, rivivere la storia del castello e quelle autentiche dei maestri artigiani, giocare a pallavolo sul fiume Ljubljanica: Lubiana non smette di stupire.

Di Alessandra Sassanelli

Lubiana ha sempre dimostrato di potersi distinguere per la sua unicità. Un’unicità poliedrica che ha rivelato al mondo le molteplici possibilità di una Capitale, una città che preserva al suo interno tutto ciò che un turista desidererebbe fare in vacanza: visite guidate, sport, degustazioni locali, laboratori di artigianato o escursioni all’aperto; insomma, tutto ciò che mette in luce le qualità tanto territoriali quanto tradizionali della capitale slovena.

Queste esperienze sono opportunità uniche, occasioni che non si possono vivere altrove, ma proprio qui, all’interno dell’incantevole città che ha dato i natali al celebre architetto Jože Plečnik. Ed è proprio questo a farne la differenza: Lubiana è il riflesso e l’immagine stessa di Jože Plečnik, artista che scelse di lasciare sé stesso dietro ogni angolo della capitale, così da fondere per sempre il ricordo di sé alla città.

Perciò, tra le esperienze uniche da fare a Lubiana, quella intitolata il “Maestro Plečnik” è assolutamente da non perdere: si tratta di una visita guidata all’interno del centro della città, sia a terra sia lungo il fiume Ljubljanica, che offre la visione tanto universale quanto particolare della sua vita, a partire dalle realizzazioni architettoniche, oggi Patrimonio Unesco, sino agli spazi e agli oggetti che erano parte fondamentale della sua vita quotidiana. Partendo dai suoi progetti architettonici più grandi e sparsi per il centro di Lubiana, si procede ammirando alcuni dettagli artistici, come insoliti lampioni, per poi procedere con la visita nel particolare: l’assaggio del caffè preferito del maestro nel suo giardino privato, la visita della stanza in cui lavorava e dormiva, o ancora la presentazione virtuale di alcune opere difficili da raggiungere; insomma, una conoscenza a 360 gradi della vita artistica e quotidiana del maestro, personalità che non solo ha dato monumentalità ad una città, ma l’ha resa anche unica e particolare grazie all’affetto riposto nel renderla tale. Inoltre, per coloro che si atterranno al dress code nero appositamente richiesto, verrà rilasciato un omaggio.

Foto: Primož Bregar © Ljubljana Tourism

Il viaggio indietro nel tempo continua con un’altra esperienza unica: all’interno del Castello di Lubiana è possibile rivivere i vari periodi storici che hanno segnato l’evoluzione della città attraverso la presenta di veri e propri attori che rievocano antiche figure: soldati romani e sacerdotesse cominciano il racconto della storia a partire dall’epoca romana, quando la capitale era nota come “Emona”; si prosegue poi con la storia di sv. Jurij, (S. Giorgio in italiano), colui che si dice batté il drago e liberò gli abitanti della città dal terribile flagello; il Medioevo è raccontato attraverso la figura dell’imperatore Federico III di Asburgo o di sua moglie Eleonora Elena del Portogallo; il periodo delle province illiriche di Napoleone è illustrato da un soldato francese e una suora, mentre detenuti nel Castello di Lubiana raccontano il sec. XIX; a descrivere l’inizio del sec. XX vi è, invece, il famoso sindaco di Lubiana, Ivan Hribar. L’esperienza, inoltre, consente di poter visitare il Castello, godendo della meravigliosa visita panoramica dalla Torre e anche un tour virtuale del Castello e di una mostra, “La Storia slovena”.

L’importanza per la storia di Lubiana prosegue con alcune tradizioni che si potrebbero pensare ormai scomparse, ma che invece sono ancora vive e possono essere personalmente testate: piccole botteghe artigiane e all’interno i loro maestri preservano storie uniche, autentiche, emozionanti e sostenibili; la sola e unica ombrellaia di Lubiana, un tessitore, un tipografo, l’unico orafo e argentiere in Slovenia e un vasaio; una piccola cerchia di artigiani legati da un comune denominatore: l’amore per la tradizione e il lavoro manuale e che si contrappongono con successo al consumo di massa. Turisti e visitatori possono immergersi in queste storie, grazie ai laboratori e alle visite guidate, organizzati in città.

Foto: Primož Lukežič © Ljubljana Tourism

La Regione di Lubiana verde, esclusiva e sostenibile è un paradiso per chi è alla ricerca di esperienze attive e la Slovenia è stata uno dei Paesi che ha ospitato il Campionato mondiale di pallavolo maschile del 2022. In quell’occasione, Lubiana ha allestito un campo da volley dentro l’acqua ed ancora oggi è possibile giocare a pallavolo sul fiume Ljubljanica, ogni anno nel mese di agosto, tra giochi di luci spettacolari, che rendono ancora più unica e suggestiva questa esperienza all’insegna del benessere e del divertimento. Ma Lubiana offre anche molti altri eventi sportivi e adrenalinici, come ad esempio Triglav The Rock Ljubljana, l’appuntamento annuale che propone battaglie di arrampicata sul fiume Ljubljanica, Odbito, il grande spettacolo internazionale di trampolini elastici dell’estate sul fiume, ed altri eventi.

Foto: Extrem © Ljubljana Tourism

Famiglie con bambini più piccoli invece, potranno girare il centro città facendo un divertente gioco insieme ai propri genitori: “L’insolito viaggio del draghetto” è un’esperienza che permette di divertirsi, scoprendo allo stesso tempo il centro di Lubiana; questo gioco, che non è altro che una vera e propria escape room a cielo aperto, comincia con la consegna di una mappa con tanto di istruzioni e indizi utili alla risoluzione del gioco, che si concluderà poi con la liberazione del drago. Essendo un’experience da fare all’aria aperta, si consiglia di consultare in anticipo le condizioni meteorologiche.

Il gioco del draghetto è indubbiamente una delle esperienze all’aperto (e non solo per questo) più uniche in assoluto; però, la città offre anche tante altre opportunità originali da svolgere en plain air. Una di queste è “l’Open kitchen”, tutti i venerdì al Mercato Centrale: un vero e proprio festival del cibo che, da marzo a novembre, offre l’opportunità di poter incontrare chef di alto livello che daranno prova delle loro eccezionale bravura culinaria. Anche a tavola, dunque, Lubiana propone esperienze uniche che ogni anno portano in città turisti e visitatori, come il Festival November Gourmet Ljubljana che nel mese di novembre presenta le migliori proposte nel campo dell’arte culinaria.

Foto: Andrej Tarfila © Ljubljana Tourism

L’amore per il cibo però non è tutto: durante il mese degli innamorati, infatti, Lubiana promuove il Luv fest, il festival dell’amore, dell’arte e del girovagare che comincia a partire dall’8 febbraio, giorno in cui si celebra France Prešeren, il più grande poeta sloveno, per poi concludersi il 12 marzo, quando gli uccelli si accoppiano.

Insomma, solo per citarne alcune, le esperienze uniche e originali da fare a Lubiana sono innumerevoli. Così, ancora una volta, la città slovena si annovera il primato di Capitale all’avanguardia, versatile e innovativa. Sino ad ora ha dimostrato di poter colpire positivamente ogni genere di visitatore, lasciando immaginare che avrà ancora tanto altro in serbo con cui stupire.

www.visitljubljana.com/it