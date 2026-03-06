Pd, M5s, Avs, Iv in aula: dov’è Meloni? Conte: “La premier scappa”. Schlein: “No all’uso delle basi americane in Italia”. Avs: “Il governo ci sta portando in guerra”. Renzi contro Tajani: “Mediocre, è avanspettacolo”.

La Redazione

Il dibattito in Parlamento sulla guerra di Usa e Israele in Iran e in Libano è stato infuocato. Durante le comunicazioni del ministro della Difesa e di Tajani, l’opposizione ha attaccato il governo per l’assenza della premier, la mancata condanna di Tel Aviv e Washington e l’ambiguità sulla concessione delle basi agli americani. Lo scontro è stato duro al Senato anche tra il ministro degli Esteri e Renzi. A Montecitorio è stata approvata la risoluzione di maggioranza, che non cita mai né gli Usa né Israele e la protesta delle opposizioni ha portato il ministro Crosetto a definire “fuori dalle regole internazionali” gli attacchi di Washington e Tel Aviv.

Le opposizioni contro il governo

“Meloni scappa dal Parlamento e fa monologhi alla radio. E su una crisi internazionale di tale portata, manda i due ministri della Difesa e degli Esteri in Parlamento, tra varie approssimazioni e ferie a Dubai”, ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

La segretaria dem Elly Schlein ha chiesto al governo di non concedere le basi italiane per gli attacchi e ha detto: “Il governo deve essere chiaro nel dire oggi, ora, che non appoggia una guerra che viola il diritto internazionale”.

“Ministro Crosetto prenda il telefono e chiami Giorgia Meloni, le dica di venire qui, è inaccettabile che non ci sia”, ha attaccato Nicola Fratoianni di AVS che ha anche aggiunto: “Ho letto e riletto la risoluzione che” il centrodestra “presenta al Parlamento e non c’è mai la parola ‘attacco militare israelo-americano all’Iran‘. Fatemi capire, ma che è successo? Teheran ha bruciato per autocombustione?”. “Ma cosa aveva di meglio da fare la premier oggi piuttosto che essere qui?”, ha incalzato Maria Elena Boschi di Italia viva.

Il leader di Iv Matteo Renzi ha accusato Tajani di “mediocrità. Siamo oltre la politica, siamo all’avanspettacolo. Manca che ci dia la ricetta delle tagliatelle e ci chiederemo se c’è nonna Pina alla Farnesina o c’è la gloriosa tradizione della diplomazia italiana”. La replica del vicepremier è stata: “È facile andare nel Golfo per fare conferenze ben pagate” ma “è molto più difficile tutelare i cittadini italiani”.

La risoluzione di maggioranza approvata

Difesa anti-aerea e anti-missilistica per aiutare i Paesi del Golfo colpiti dai missili iraniani e i nostri contingenti militari sul terreno. Schierare assetti nazionali (probabilmente una nave) per tutelare gli Stati Europei da Teheran, cioè Cipro. Ma soprattutto dare il via libera all’utilizzo delle basi americane sul territorio italiano, seppur rispettando i trattati tra Roma e Washington includendo “l’attività addestrativa e di supporto tecnico-logistico”. Sono questi i tre impegni della risoluzione di maggioranza approvata a Montecitorio.

La risoluzione di Pd, M5S e Avs invece è stata respinta: proponeva di “non autorizzare l’utilizzo delle basi concesse in uso alle forze armate americane presenti sul territorio italiano per attacchi militari contro l’Iran e, comunque, a non fornire alcun tipo di supporto militare”.





